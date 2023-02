"Nu dorm noaptea de frică, sunt crăpături în cameră de 10 centimetri" | Oamenii din Gorj trăiesc cu teama de un nou cutremur

Cutremurele din săptămâna care s-a încheiat au lăsat în ruine multe dintre satele mici din Gorj.

Pe lângă pagubele materiale, oamenii au rămas şi cu frica unui nou seism după ce inclusiv ieri au avut loc mai multe cutremure, cel mai puternic cu magnitudinea 3,6.

Comuna Peştişani se află foarte aproape de epicentrele cutremurelor petrecute în ultima săptămână. Acolo seismele au distrus mai multe locuinţe şi au afectat inclusiv şcoala şi biserica.

"Am simţit o zdruncinătură şi m-am pierdut cu totul şi am venit şi am stat în tocul uşii. Când m-am întors, toată casa era dărâmată de jur împrejur", spune o bătrână.

"S-a clătinat casa de la deal la vale câteva secunde, puternic şi tare, tare de tot. Toate trei camerele sunt crăpate, bagi degetul prin ele, crăpături de 5-10 cm aproape", povesteşte un bătrân.

Pe lângă pagubele materiale, mulţi se tem inca de un nou seism major, mai ales că în ultimele zile au trecut prin peste 600 de replici.

Inclusiv sâmbătă au avut loc mai multe cutremure, iar cel mai puternic a ajuns la magnitudinea de 3,6.

"Şi acum, după o săptămână, nu pot să mă odihnesc, tremură carnea pe mine când mă pun în pat, sunt şi bolnavă", mai zice o bunică.

"Nu ne-am revenit, e dureros. Nu dormim noaptea, suntem emoţionaţi, stresaţi", spune şi un bătrân.

Peştişani este una dintre cele cinci localităţi unde specialiştii INFP au montat o staţie pentru a putea analiza activitatea seismică.

În plus, sute de clădiri din Bucureşti sunt în pericol să cadă la primul cutremur mare. În ultimii 20 de ani, au fost consolidate 30 de clădiri.

Cutremurul din Turcia readuce la suprafaţă problema clădirilor cu risc seismic din Capitală. Sute de clădiri din Bucureşti sunt în pericol să cadă la primul cutremur major.

Este vorba despre 361 de imobile aflate în categoria 1 de risc seismic. Cu toate acestea, municipalitatea a expertizat in ultimii doi ani doar 35 de cladiri.

Momentul în care începe cutremurul de 7,4 grade din Turcia, surprins în imagini

Un cutremur declarat iniţial cu magnitudinea de 7,8 grade şi care ulterior a fost actualizat de autorităţile turce la o magnitudine de 7,4 a zguduit sudul Turciei.

Cutremurul a avut epicentrul în Gaziantep şi ar fi afectat şi o bază militară. Guvernul de la Ankara a cerut ajutor internaţional.

Potrivit Institutului American de Studii Geologice, acesta este cel mai mare cutremur înregistrat în Turcia în ultima sută de ani.

Ţara s-a mai confruntat cu un fenomen devastator şi în 1999, când 17.000 de oameni, iar 120.000 de clădiri au fost avariate.

Cutremurul s-a simţit şi în alte ţări, precum Siria, Liban, Iordania, Grecia şi Cipru

