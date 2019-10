Mario Iorgulescu, teroarea asistentelor. Dezvăluiri uluitoare despre ce s-a întâmplat în salonul de la Elias, cu puțin timp înainte de a fi transportat în Italia

sursă foto: Instagram

Mario Iorgulescu stă într-o clinică de la Milano, în timp ce victima sa, Daniel Vicol (24 de ani), tatăl a doi copii, a fost de mult înmormântat. Încă de când s-a întâmplat această tragedie, cu fiul preşedintelui LPF provocând un accident mortal sub influenţa drogurilor şi a băuturilor alcoolice, Cristian Tudor Popescu a spus că Mario nu va face nicio zi de închisoare.

Ceea ce a părut, iniţial, un scenariu ireal, prinde acum contur şi, inclusiv familia lui Daniel Vicol a început să-şi piardă încrederea în Justiţia din România. Într-o intervenţie la Radio Sport 1, unchiul celui decedat a făcut o serie de dezvăluiri extrem de triste şi revoltătoare, scrie adevarul.ro.

”După ce Mario a fost ascuns în Italia, întâmplător, după un accident în trafic, am cunoscut o doamnă care este asistentă la spitalul Elias. Nu ştia cine sunt. Mi-a spus că face şcoala de şoferi, dar îi este teamă să conducă în Bucureşti mai ales după accidentul provocat de Mario. Se gândea că ea putea fi victima lui Mario. Ştiţi ce mi-a spus? Că înainte ca Mario să fie scos din ţară, el era deja scos de la aparate, şi că asistentele nu se mai înţelegeau cu el! Mario e scos de mult timp de la aparate, asta ştim sigur, şi ne revoltă informaţiile care apar, că abia în Italia s-ar fi întâmplat asta. De când a fost dus în Italia, am devenit pesimist, ştim ce manevre se încearcă. Era violent, agresiv, din cauza faptului că intrase în sevraj din lipsa drogurilor. Era păzit non-stop de o firmă angajată, nu mai intra nimeni acolo, decât însoţit de asistente. Aveam încredere că va plăti, dar, după ce a ieşit din ţară, nu mai sunt sigur de dreptate. Este ridicol ce a spus procurorul general Licu, că nu are cum să scape”, a spus unchiul victimei lui Mario Iorgulescu.