Scandalul "Brânza regelui" îi scoate pe "influenceri" din bârlog. Prima persoană care a anunțat că-l va da în judecată pe vlogger-ul Petroff | Av. Cuculis: "Nu are nicio șansă!"

Scandalul "influencerilor" care și-au pătat mâinile și reputația cu falsa "brânză a Regelui Charles" e departe de a se fi stins.

Unii dintre cei care au mușcat momeala vloggerului Andrei Petroff caută acum să se răzbune.

Există și perspectiva unui proces la tribunal.

"Ca să lămurim această mizerie: Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugam să confirme cine e şi am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga speța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face", a scris Oana Roman pe Instagram.

Însă cauza ar putea fi dificil de adus în instanță, avertizează, la Antena 3 CNN, avocatul Adrian Cuculis.

Avocatul Adrian Cuculis: "Prima dată, m-am întrebat dacă e înșelăciune. Nu e, conform Codului Penal!"

"Chiar din expunerea materialului pe care îl dezbatem noi acum, ne dăm seama că nu este vorba despre o înșelăciune sau, cel puțin, nu în sensul larg sau în sensul prevăzut de către Codul Penal. Prima dată când am văzut știrea aceasta mi-am pus și eu problema: 'o fi vorba despre înșelăciune?'

Dar cum să fie înșelăciune, când tocmai vlogger-ul acesta era cel care oferea bani influencerilor pentru a promova ceva care, sigur, la bază nu există?

Și, atenție, nu era Casa Regală, era Curtea Regală. Deci nici măcar nu a impersonat (imitat, n.r.) Casa Regală a României, ca titulatură (Vlogger-ul) le-a pus la dispoziție un produs, ca ulterior să se facă un 'public awareness' sau un 'whistleblowing', dacă vreți, pe zona de influencering.

Pentru că nu există o lege a influencering-ului în România.

Avocatul Adrian Cuculis: "Nu cred că Oana Roman ar putea avea vreo șansă în instanță"

Teoretic, oricine poate să promoveze orice, chiar și produse periculoase, fără să aibă niciun fel de responsabilitate și fără să verifice temeinic ceea ce promovează.

Dacă în cazul presei, al televiziunilor există un regulament foarte strict, în cazul lor (al influencerilor), ei pot promova absolut orice online și nimeni nu-i poate trage la răspundere și nimeni nu-i poate verifica.

Deci, din punctul meu de vedere, singurii care ar putea să facă ceva din punctul acesta (de vedere) ar putea să fie (cei de la) Casa Regală, al cărei nume, până la urmă a fost atras în acest scandal.

Dar nicidecum nu cred că Oana Roman ar putea să aibă vreo șansă. Nu vorbim despre o acțiune penală, mă refeream strict la una civilă, dar nici măcar așa nu cred că ar putea să aibă vreo șansă să câștige ceva.

Așa cum am și spus mai devreme, singurii care ar putea să facă ceva ar fi cei de la Casa Regală, pentru că a fost cumva atras numele lor în acest scandal și bineînțeles că printr-o acțiune răspundere civilă delictuală.

Avocatul Adrian Cuculis: "Ce relevă acest scandal este lipsa de reglementare"

Pe partea cealaltă, ce relevă și ce scoate la suprafață de fapt acest subiect este lipsa de reglementare.

Haideți să avem, până la urmă, măcar un Cod Deontologic al celor care promovează în zona aceasta. Sunt oameni care au două milioane de urmăritori și ei trebuie să fie, cumva, reglementați din punct de vedere legal și bineînțeles că, dacă o să avem o asemenea reglementare, asemenea lucruri n-o să mai fie posibile.

(Vor exista) un minim de informare și un minim de punere la dispoziție a unor acte cu privire la brand-ul, produsul, marca, serviciul pe care îl promovează oamenii aceștia, online", a explicat avocatul Adrian Cuculis la Antena 3 CNN.

Cum a pornit scandalul în care au căzut mai mulți influenceri din România

Vlogger-ul Andrei Petroff a dezvăluit într-un clip video devenit viral pe YouTube cum a reuşit să determine mai mulți influenceri România să promoveze un produs care nu există, și anume "Brânza Regelui Charles al III-lea", de la "Curtea Regală a României"

Nici "Curtea Regală a României" nu există, iar brânza utilizată în farsă a fost un sortiment ieftin, cumpărat de Petroff din piață și ambalat astfel încât să creeze impresia unei proveniențe nobile.

Ulterior, vlogger-ul i-a contactat pe mail pe influenceri în vederea promovării brânzei, expediindu-le acestora o mostră, alături de o sticlă de vin.

Între cei contactați s-au numărat Oana Roman, Alexia Eram, Ioana Grama, Alina Ceuşan și Ana Morodan.

Drept reacție, Oana Roman a postat un material prin care s-a arătat impresionată de "brânza regelui", material pe care ulterior l-a șters.