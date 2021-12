Colonelul Mihai Bartoș, omul care i-a îngropat pe soţii Ceauşescu, dezvăluiri despre planul loviturii de stat

La câteva zile de la izbucnirea protestelor de masă, soții Ceaușescu au fost executați, după un proces care a durat o oră şi 20 de minute.

În cadrul procesului Elena şi Nicolae Ceaușescu au vorbit despre implicarea unor forţe străine care dădeau o lovitură de stat, despre oamenii din jurul lor care i-au trădat, dar şi despre securiștii care au ordonat să se tragă.

Colonelul Mihai Bartoș, care la Revoluție era comandantul Unității Militare ce se ocupa de construirea Casei Poporului și care era, de asemenea, în subordinea ministrului Apărării de atunci Victor Atanasie Stănculescu, a explicat ultimile cuvinte ale soților Ceaușescu referitoare la lovitura de stat.

„Tot episodul de la proces și înainte a fost condus din partea armatei de doi oameni ministrul Milea și primul adjunct Stănculescu.

Totdeauna, când am vorbit cu dânsul și atunci în timpul Revoluției m-a întrebat dacă să-mi trimită militari ca să păzească Casa Republicii și am spus nu, eu am militari care cunosc Casa foarte bine și sunt mai interesați să o apere pentru că ei au muncit acolo. Am apărat Casa foarte bine când a început procesul.

„Stănculescu a avut un rol important în toată treaba asta cu Revoluția"

În timpul ăla nu prea a luat legătura cu mine pentru că a fost ocupat cu treaba asta, dar eu sunt convins că așa cum zicea madam Ceaușescu că Stănculescu a avut un rol important în toată treaba asta cu Revoluția.

Ştiu precis pentru că am vorbit atunci cu el şi a făcut parte din ședința aia secretă din Ungaria la care au participat șefii serviciilor secrete din America, din Uniunea sovietică, din Ungaria, din Serbia care a avut loc în vara lui 1989, ședință în care s-a dat acordul pentru lichidare.

Eu aveam pe vremea aceea mulți ofițeri care erau în misiune la Timișoara după materiale, după problemele care le aveau și când se întorceau înapoi veneau și raportau.

„În România erau mulţi ruşi, unguri şi sârbi cu care s-a pornit Revoluția"

Domnule comandant, Doamne în Timișoara circulă atâta lume străină că nu sunt specifici României. Numai rușii aveau de 14 mii de oameni trimiși în România, pe urmă aveau ungurii. Toți aceștia erau acolo să pregătească această revoluție. Ungurii se bazau foarte mult pe omul lor, Laszlo Tokes, și cu el s-au pornit acolo, a fost nucleul.

Problema s-a pus aşa. Dacă a fost această întrunire Ceaușescu a știut că este sau nu a știut? Dacă a știut de ce nu a luat nicio măsură și dacă nu a știut, de ce nu a știut, de ce nu a fost informat? Eu am ajuns la concluzia că nu a știut", spune colonelul Mihai Bartoș, comandant al sectorului militar Casa Poporului, în emisiunea Descoperiți de la Antena 3.

