Analistul militar Radu Tudor susține că propunerea pentru șeful Armatei făcută în ședința CSAT de ministrul Apărării, Gabriel Leș, nu respectă rigorile legii și că era de așteptat să fie refuzată de președintele Klaus Iohannis.

„Vreau să spun că în cazul generalului Scarlat, un om cu o competență dovedită și un militar cu totul special al Armatei Române, propunerea nu respectă rigorile legii. Legea spune foarte clar că șef al Statului Major al Apărării nu pot fi decât șefii categoriile de forțe armate sau locțiitorii șefului Statului Major al Apărării. Iar generalul Scarlat e șeful misunii militare României pe lângă NATO și UE și propunerea nu îndeplinește criteriile legale, drept pentru care mă întreb și eu de ce să vii cu o propunere care știi că va fi refuzată din punct de vedere al respectării legii”, a declarat jurnalistul Antena 3.

”Eu, acum două săptămâni, am făcut un apel public către președintele Klaus Iohannis, către premierul Viorica Dăncilă și către ministrul Apărării, Gabriel Leș, pentru prelungirea cu un an al mandatului șefului Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă, și pentru a scoate Armata din tensiunea și conflictul politic dintre cele două palate. Văd că acest lucru a durat puțin, dar pentru 2019 esențiale sunt stabilitatea Armatei și relațiile militare excepționale pe care generalul Ciucă le are în plan internațional”, a mai spus Radu Tudor.

„Din informațiile mele, nu au existat trei propuneri, ci o singură propunere din partea ministrului Apărării, Gabriel Leș, cea a generalului Scarlat. E un militar cu o pregătire excepțională, dar nu îndeplinește criteriile legale pentru a deveni șef al Statului Major al Apărării!”, a mai punctat acesta.

Realizatorul Antena 3 a spus că președintele Iohannis are dreptul să prelungească mandatul generalului Ciucă, șeful Statului Major al Apărării.

„De vreme ce președintele este cel care numește șeful Statului Major al Apărării, eu cred că poate să prelungească mandatul. Normal ar fi fost să existe o înțelegere Armata Română nu e o minge de ping-pong în mâna unor politicieni care s-au gândit să facă din această instituție fundamentală un obiect de dispută politică. Ar fi fost bine să ajungă la un numitor comun și Guvernul României și ministrul Apărării să susțină prelungirea cu un an a mandatului șefului Statului Major al Apărării”, a afirmat Radu Tudor.

