Președintele Klaus Iohannis, după ședința CSAT: Am respins propunerea PSD pentru șefia Armatei. E o nouă dovadă de incompetență!

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a făcut declaraţii de presă după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Oficial, tema ședinței CSAT a fost numirea unui nou șef al Armatei.

„A existat un singur punct pe ordinea zi a CSAT, un punct la cererea ministrului Apărării care viza diferite schimbări pe funcții din conducerea Armatei. Această propunere făcută de ministrul Apărării nu respectă rigorile legii. În consecință, CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apărării. E o situație foarte neplăcută, care arată încă o dată că PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale țării”, a spus Iohannis.

Iohannis a declarat că a respins solicitarea ministrului Apărării de a-l schimba din funcție pe șeful Armatei.

„În situația în care am ajuns, practic nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcția de șef al statului major al Armatei. Nu există o propunere pentru șeful Armatei. Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie. România nu poate să rămână fără șef al Armatei. Această situație generată de incompetența PSD-ului trebuie rezolvată. După ședința CSAT am rezolvat-o. Am luat decizia și am semnat și trimis spre publicare decretul prin care se prelungește mandatul de șef al Armatei pentru generalul Ciucă. Generalul Ciucă, un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase și bine ar fi fost ca această chestiune să-și fi găsit mai repede soluționarea, dar în continuare cred că Armata României trebuie să știe cine o conduce și cum o conduce”, a adăugat Iohannis.

Klaus Iohannis le-a făcut românilor urări cu ocazia Anului Nou. „Având în vedere că astăzi este ultima zi în care ne vedem, dați-mi voie să vă doresc tuturor un An Nou fericit, cu sănătate și cu rezultate dintre cele mai frumoase”, a transmis Iohannis.

Ședinta CSAT a fost convocată pentru numirea unui nou șef al Armatei fiindcă lui Ciucă îi expiră mandatul și ministrul Leș nu mai voia să îl prelungească așa cum prevede legea, cu încă un an. Favorit pentru preluarea funcției era Ovidiu Uifaleanu, șeful Fortelor Terestre.

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a anunţat miercuri seara că nu va prelungi mandatul lui Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Apărării.

„Nu voi prelungi acest mandat. Legea prevede un mandat de patru ani de zile cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am uitat în arhivele Ministerului Apărării Naţionale, a fost o singură situaţie în care s-a prelungit mandatul unui fost şef al Statului Major al Apărării, Statul Major General cum era pe atunci, şi-am dorit să menţin aceeaşi cutumă. Știu ce a făcut pentru Armata României şi ce poate să facă. Mandatul se încheie în 31 decembrie", a declarat Gabriel Leş la Antena 3.