Ce spune fosta judecătoare care a orchestrat „Operațiunea Turul 2 înapoi”: "O să formulăm şi plângere penală"

Lăcrămioara Axinte, fostă judecătoare, a orchestrat „Operațiunea Turul 2 înapoi”. Foto: Facebook

Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate reacţia fostei judecătoare din Botoşani care a îndemnat românii să solicite în instanţă suspendarea deciziei CCR prin care au fost anulate alegerile prezidențiale de anul trecut.

„Fiecare român cu drept de vot are dreptul să ceară anularea hotărârii Curţii Constituţionale, este un act administrativ normativ, la sediul Curţii de Apel unde-şi are domiciliul. Eu am pus la dispoziţie acest model. Toată lumea şi-a completat, şi-au trimis singuri, şi-au plătit taxe de timbru, tot, tot. S-au înregistrat.

Noi am vrut să ajungă la cât mai mulţi judecători de contencios-administrativ din ţară, ca să aibă posibilitatea să-şi exprime opinia să soluţioneze această cauză, nu să ajungă la judecători dedicaţi cum au fost la Curtea de Apel Bucureşti.

Acolo este un abuz extraordinar. O să formulăm şi plângere penală. La Curtea de Apel Bucureşti s-a înfiinţat o secţie electorală ilegală care nu este înfiinţată potrivit legii. Au fost numiţi judecători dedicaţi care au respins ca nefiind de compentenţa instanţelor judecătoreşti”, a declarat Lăcrămioara Axinte, la Antena 3 CNN.

Peste 130 de cereri privind anularea sau suspendarea deciziei Curții Constituționale a României (CCR) de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 s-au înregistrat la curțile de apel din România în perioada 8-17 aprilie.

Prima cerere privind anularea deciziei CCR din luna decembrie 2024 s-a înregistrat pe 8 aprilie 2025 la Curtea de Apel Timișoara. În acea zi, Lăcrămioara Axinte publica pe TikTok un filmuleț în care îi învăța pe urmăritori cum se poate plăti o taxă judiciară pe platforma Ghiseul.ro, oferind indicațiile pe un telefon. Filmulețul de pe TikTok-ul judecătoarei a fost postat în aceeași zi pe site-ul https://anulareccr.vercel.app.

Acolo fost postate și instrucțiunile pentru chemarea în judecată a Curții Constituționale.

CCR a depus recurs la decizia judecătorului de la Curtea de Apel Ploiești, cel care a hotărât suspendarea anulării alegerilor prezidențiale. De asemenea, CSM cere ca acesta să fie cercetat cu privire la săvârșirea unei eventuale abateri disciplinare.

Cine este Lăcrămioara Axinte: pensionară specială, antivaccinistă, fană înfocată Georgescu

Fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte s-a făcut remarcată pe rețelele sociale inițial prin criticile aduse Ucrainei imediat după invazia Rusiei și prin pozițiile împotriva măsurilor de protecție impuse de autorități în timpul pandemiei de Covid-19. Mai recent, postările sale s-au concentrat pe susținerea lui Călin Georgescu și pe solicitarea insistentă pentru anularea deciziei CCR privind invalidarea alegerilor, precum și pentru reorganizarea turului doi.

Axinte a avut o carieră de lungă durată în domeniul judiciar, potrivit CV-ului său public. Ea a fost numită vicepreședinte al Tribunalului Botoșani în 2019 și a depus cererea de pensionare în același an. PressHub scria în 2022 că judecătoarea, celebră pe atunci pentru postările ei despre Ucraina și pandemie, încasase în 2020 un venit de 243.000 de lei din „activitatea de judecător și hotărâri judecătorești”.

Aceasta a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi în 1996, însă primul ei job, potrivit CV-ului, a fost de asistentă medicală la Spitalul de Psihiatrie Botoșani, din 1984 până în 1997.