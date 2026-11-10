Rheinmetall a plătit integral cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Contractul de vânzare a fost semnat

1 minut de citit Publicat la 11:21 10 Noi 2026 Modificat la 11:21 10 Noi 2026

Rheinmetall a anunţat că la Şantierul Naval Mangalia vor fi construite navale civile şi militare. Foto: Șantierul Naval Mangalia / Facebook

Cumpărătorul Şantierului Naval Mangalia, compania Rheinmetall Real Estate România SRL, a achitat integral preţul de peste 138 milioane de euro, stabilit în urma licitaţiei publice din 9 octombrie, şi a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare, a anunţat marţi CITR, lichidatorul judiciar al şantierului, potrivit Agerpres.

"Pe 9 noiembrie, cumpărătorul a achitat integral preţul de 138.034.320,47 euro, fără TVA, stabilit în urma licitaţiei publice din 9 octombrie. Este cea mai mare tranzacţie realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvenţă sau faliment. După finalizarea plăţii, părţile au semnat contractul de vânzare-cumpărare", a precizat CITR, printr-un comunicat.

Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc după îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în procesul de vânzare, respectiv după obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi aprobărilor impuse de lege pentru tranzacţiile de o asemenea importanţă strategică.

"Această evoluţie deschide calea către finalizarea transferului şi creează premisele pentru revitalizarea activităţii industriale pe platforma de la Mangalia", susţine sursa citată.

CITR oferă servicii complete de insolvenţă, restructurare voluntară, concordat preventiv şi lichidare judiciară.

Șantierul a fost cumpărat la a cincea licitație

Licitația din 9 octombrie a fost organizată după alte patru încercări anterioare de vânzare fără rezultat.

"Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia (...) Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare", a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

În luna aprilie, adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru Șantierul naval Damen Mangalia. Decizia a marcat trecerea șantierului în etapa de faliment.

Ulterior, pe 28 aprilie, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A., dând startul trecerii în faza de lichidare a activelor companiei.

Între timp, reprezentanţii Guvernului României au oferit companiei Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcţia a patru nave militare, fiind vizată şi preluarea şantierului din Mangalia în acest preţ.

Finanţat prin Programul SAFE, proiectul ar trebui să fie finalizat într-un termen de execuţie extrem de strâns, respectiv până în 2030.