Românii, împovăraţi de facturi uriaşe. Zoltan Nagy, vicepreşedinte ANRE: "Majorarea preţurilor este justificată"

Urmează o nouă rundă de negocieri la Palatul Victoria. Florin Cîțu îi așteaptă azi pe ministrul Energiei, Virgil Popescu și pe șefii ANRE. Ultima întâlnire a avut loc săptămâna trecută.

Atunci, Virgil Popescu delara că vor să preia costul suplimentar la energie prin aprobarea mai rapidă a legii consumatorului vulnerabil, ca sa se aplice din iarna asta, şi încă o schemă de compensare, la care încă se lucrează. Mai multe dtealii ar urma să primim azi.

Tot Virgil Popescu susținea că va fi o creștere de preţ, nu a vrut să zică de cât, dar încearca să o preia astfel, nu pentru toţi românii, doar pentru cei care au nevoie.

4,5 milioane de români ar fi afectați de majorările la curent, pe lângă cei 400 de mii de oameni aflați în categoria persoanelor vulnerabile.

Tanczos Barna anunța ieri, în briefing, că și kg de masa lemnoasă e mai scump de trei ori față de acum un an. Deci, nici cu lemne nu prea ne putem încălzi în această iarnă.

În ultimul an, preţul energiei electrice a crescut cu 25%

Prețul la gaz a crescut cu 20% în ultimul an, iar cel al energiei electrice a crescut cu 25% în ultimul an, din datele INS.

Vicepreședintele ANRE, Nagy Bege Zoltan, a vorbit la Antena 3 despre creşferea preţurilor la energia electrică, dar şi la gazele naturale.

"Preţul nu umflat din partea furnizorului. Este o consecinţă a evoluţiei preţurilor din Piaţa Angro, sau se pot umfla din cauza modului în care se fac citirile sau estimările şi regularizările.

Ceea ce este de constatat în ultima perioadă în ultimele trei sau patru luni. Dacă în urmă cu trei patru luni, înainte ca preţurile din Piaţa Angro de energie electrică să înceapă să crească în comparatorul de ofertă de pe site-ul anre-ului erau cel puţin 30 sau poate chiar 40 de oferte mai avantajoase din punct de vedere al preţului decât acele preţuri care sunt aplicate automat de furnizori pentru clienţii care nu au trecut în piaţa concurenţială. În momentul de faţă, constatăm că absolut toate preţurile se situează în top 10. Nu sunt decât două sau trei oferte mai avantajoase din punct de vedere al preţului decât cel mai mic preţ de serviciu universal, ceea ce reflectă evoluţia preţurilor pentru energia electrică din pieţele Angro.

La gaze naturale, situaţia cred că este şi mai gravă. Acolo, practic nu există nicio ofertă mai avantajoasă decât preţurile oferite automat de către cei doi mari furnizori de gaze natural. E.ON şi Engie, care acoperă peste 90% din populaţia ţării, consumatorii casnici de gaze naturale, preţurile care se aplică de la 1 iulie şi atunci concluzia este că, nu este momentul cel mai potrivit de trecere în piaţa concurenţială, pentru că acele preţuri avantajoase, atractive, au cam dispărut.

Zoltan Nagy, vicepreşedinte ANRE: "Majorarea preţurilor este justificată"

Am văzut evoluţia în ultimele şase luni, atât pe piaţa de energie electrică, cât şi pe piaţa de gaz natural, mă refer la piaţele Angro. Este o creştere care se manifestă peste tot în Europa, nu numai în România. România fiind membră în Uniunea Europeană având pieţe atât de gaze cât şi de energie electrică, intrerconectate cu celelalte state memebre, pieţe chiar comune, atât la energie electrică cât şi la gaze naturale, nu putem să funcţionăm ca o insulă şi să avem alte pieţe, altă evoluţie a preţului decât celelalte ţări membre ale Uniunii Europene. Rezultatul în piaţa cu amănuntul, unde vedem aceste creşteri este oarecum normal, pentru că preţurile, atât la gaze cât şi la energie electrică, pe pieţele Angro, au crescut foarte mult în ultimele 4-5 luni.

Cum vor arăta facturile românilor în această iarnă

Din ce am văzut, o dată cu 1 ianuarie, când am eliminat preţurile reglemntate la energie electrică pentru clienţii care nu au trecut în piaţa concurenţială, am avut o creştere de aproximativ 20%. Pentru aceiaşi clienţi care nu au trecut în piaţa concurenţială, la 1 iulie am mai asistat la o creştere între 1 şi 7% la preţul final, în funcţie de furnizorul cu care aveau contract. Deci, putem să spunem că a fost o creştere, undeva între 20-27% în cursul acestui an, faţă de anul trecut. Cum va evolua de la 1 ianuarie 2022, dacă vor mai mai fi creşteri sau nu, e foarte greu de spus. Noi, sincer ne aşteptăm ca după aceaste vârfuri de preţuri în perioada asta de vară, totuşi preţurile să se mai calmeze şi să asistăm la o stabilizare a preţurilor", a precizat Zoltan Nagy, vicepreşedinte ANRE.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal