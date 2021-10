Amalia Năstase s-a trezit cu șobolani în curte: „Mulțumesc mult partidului că mi-a dat șansa asta. Trăiam naibii fără să știu ce înseamnă să ai un suflet cald care te poate mușca de glezne"

Șobolanii nu țin cont de VIP-uri! Sau dimpotrotrivă. Amalia Năstase s-a trezit în curte cu niște vașnici șobolani. Ea a postat câteva imagini pe contul său de socializare, mulțumind, ironic, guvernanților care au făcut posibilă o asemenea "realizare".

"E prima oara in viata mea cand vad sobolani la mine in curte. Multumesc mult partidului ca mi-a dat sansa asta. Traiam naibii fara sa stiu ce inseamna sa ai un suflet cald care te poate musca de glezne cand iesi in curte.", spune Amalia Năstase, cu năduf.

Aceasta a mai ținut să precizeze că din fericire are apă caldă și căldură și asta pentru că nu depinde de reațeaua de stat, ca jumătate din locuitorii Capitalei. "Mi-ați fi amintit și de copilărie" a mai transmis Amalia Năstase autorităților, cu referire la privațiunile din perioada comunistă.

