Copiii din Sectorul 4 vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite, inclusiv ortodontice. Anunțul primarului Băluță

1 minut de citit Publicat la 18:26 10 Noi 2026 Modificat la 18:40 10 Noi 2026

Copiii din Sectorul 4 vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite, inclusiv ortodontice. Foto: Getty Images

Copiii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani din Sectorul 4 vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite, inclusiv de tratamente ortodontice şi aparate dentare, printr-un program finanţat de administraţia locală, a anunţat, marţi, primarul Daniel Băluţă. Serviciile medicale vor fi asigurate de Clinica de Stomatologie din Șoseaua Olteniței.

Accesul la tratamente stomatologice gratuite devine mai ușor pentru copii și adolescenți, printr-o nouă campanie lansată în Sectorul 4.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: De la 1 noiembrie, Primăria Sectorului 4 se implică direct în finanțarea clinicii de stomatologie. Oamenii vor putea beneficia de servicii stomatologice 30 de zile din 30 de zile.

Lansăm un program dedicat copiilor, un program care are un nume extrem de frumos - „Totul pentru zâmbetul copiilor noștri”.

Oferim servicii medicale stomatologice gratuite pentru toți copiii din Sectorul 4. Fie că vorbim despre un tratament banal al cariei dentare, fie că vorbim despre tratamente ortodontice.

Programul are în vedere și sprijinirea adulților aflați în situații sociale dificile.

Prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București: Medicii care lucrează aici sunt două categorii - sunt medici angajați ai spitalului care au normă întreagă și sunt medici care au integrare clinică.

Prin aceste programe de prevenție, prin aceste programe curative, destinate locuitorilor Sectorului 4, și anume copiilor sub 18 ani și persoanelor vulnerabile, adulte, seniorilor, practic ei pot apela la Direcția de Asistență Socială și, îndeplinind criteriile de eligibilitate prevăzute de hotărârea Consiliului Local, ei vor putea să primească tratamente decontate în cadrul acestui spital.

Serviciile medicale vor fi asigurate la Clinica de Stomatologie din Șoseaua Olteniței, construită de Sectorul 4 și aflată în administrarea Spitalului Universitar de Urgență București. Unitatea dispune de 64 de cabinete stomatologice moderne și de echipamente pentru consultații și tratamente de specialitate.