Și-a comandat o pălarie de pe Amazon, dar a primit cu totul altceva. Cu ce s-a trezit femeia în casă e ireal

Foto: Pixabay.com

O femeie din Marea Britanie a avut parte de surpiza vietii sale, dupa ce a comandat o palarie de pe Amazon.

Tanara pe nume Meagan Day a trebuit sa alerteze autoritatile odata ce coletul a sosit, la aproximativ o luna de la comanda pe care o facuse prin intermediul internetului.

In clipa in care si-a desfacut coletul si spera sa gaseasca o palarie speciala pentru sauna, Meagan a descoperit in pachet ceva absolut ilegal.

In loc de palarie, Meagan a primit un flacon cu niste pastile ilegale, din Ucraina. Aceasta a aflat ca acele pilule reprezinta un tratament realizat in Cuba pentru bolnavii de cancer, dar si ca pastilele sunt facute din venin de scorpion, informează mirror.co.uk.

Mai mult, acele pastile primite in loc de palarie pe care si-l dorea sunt ilegale in Europa si se crede despre ele ca ar fi toxice, desi sunt realizate pentru a combate maladia necrutatoare.

Meagan a postat rapid imaginile si pe contul sau de Twitter si a primit mii de reactii din partea internautilor, socati de o asemenea incurcatura de proportii.