Cuvintele care atrag abundenţa în viaţa ta. Lidia Fecioru: "Vei vedea efectele lor în cel mai scurt timp"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit la emisiunea "Adevăruri ascunse" despre cuvintele pe care trebuie să le folosim mai des ca să atragem abundența în viaţa noastră.

Cu cât foloseşti mai des aceste cuvinte pentru abundenţă, cu atât vei vedea efectele lor puternice.

"De obicei, eu spun că abundență o atragem muncind. Că dacă stai și scrii hârtiuțe că vrei să fii bogat și Dumnezeu e în concediu și nu le citește nimeni... e mare lucru(...) E nevoie de noroc", admite Lidia Fecioru.

Şansa și norocul să fii la locul potrivit, la momentul potrivit, cu oamenii potriviți lângă tine. Asta e una din variantele cele mai sigure pentru a atrage abundența.

Cuvintele pentru prosperitate sunt exprimări pozitive care să te ajute să atragi binele în viaţa ta.

Recunoștința. Să spunem, sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi-a dat Universul.

Autodisciplina. "Ce înseamnă autodisciplină? Asta înseamnă să ne facem niște proiecte și să muncim la ele", spune Lidia Fecioru.

Ușurință. Lucrurile bune vin la mine cu ușurință, fără ca eu să fac eforturi. Nu există. Deci un efort, cel mai mic efort trebuie să-l faci. În primul rând să iei hârtie și să scrii pe hârtie o dorință. De aici începe efortul.

Acceptarea. Trăiesc în acceptare și în abundență. Nu știu dacă o să găsiți vreun sărac care să spună 'accept că sunt sărac şi sunt în abundenţă', a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Avere. Trăiesc deja în abundență și prosperitate. Am o avere și tot ce îmi doresc.

Vitalitate. Mă bucur de vitalitate, sănătate și putere.

Include expresii pozitive în limbajul tău şi foloseşte-le de câteva ori pe zi. Vei vedea efectele lor în cel mai scurt timp.

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit la emisiunea "Adevăruri ascunse" despre greșelile pe care le fac cei în căutarea unui partener.

Păstrarea naturaleții este unul dintre lucrurile importante, indiferent de genul protagoniștilor, subliniază Lidia Fecioru.

"Eu mă uit la unele, cum le sclipesc ochii când li se trimite, așa, câte-o cafeluță pe WhatsApp. 'Bravo', zic, 'dacă doar cu asta te mulțumești, e perfect. Ești ușor de mulțumit.'

În fine, oamenii trebuie să le încerce pe toate. Din punctul meu de vedere, trebuie să încerce orice formă de abordare, pentru că după aia o să apară una și o să zică 'Ce noroc am avut! Am făcut asta și uite ce bărbat mișto am lângă mine'. Iar prietena ei o să spună: 'Ce proasta am fost, că n-am făcut și eu!'

Și atunci, să le lăsăm pe toate să se bată cu telefonul peste cap. Oricum, dacă nu vor trăi experiențele, vor avea regrete.

Ai regrete și dacă le trăiești, și dacă nu le trăiești.

Lidia Fecioru: Dacă ție chiar îți place de cineva, arată-i că ești interesată, nu-l ține pe jar

Forma asta de abordare, să-i arunce o privire unui bărbat, înseamnă a-l băga în seamă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te faci bigudiu și să te așezi pe creierii lui. E vorba de o abordare mult prea agresivă. Există femeile se duc prin tot orașul, încearcă să vadă care sunt prietenii din jur(ul bărbatului), fac săpături cum să ajungă să intre în cercul în care el se învârte. Sunt manevre multe, dar asta e prea agresivă, este destul de obositoare, și de o parte și de cealaltă.

Când simți că cineva te urmărește tot timpul, de multe ori îți vine și greață de drăgălășenia asta agasantă, libidinoasă. Joci prea multe jocuri, adică jocul poate părea intens și plăcut, dar bărbații care își doresc adevărat o relație nu vor continua să urmărească o femeie care nu știe ce își dorește.

Dacă ție chiar îți place de cineva, arată-i că ești interesată, în loc să încerci doar să-l ții pe jar.

Umorul poate fi sarcastic, iar sarcasmul în umor, de foarte multe ori, nu este un instrument pe care chiar să-l putem folosi pentru a atrage atenția cuiva. Nici sub formă de glumă să nu facem mișto de partenerii noștri, de soții noștri, de iubiții noștri".