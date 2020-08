Gabriela Firea a prezentat lista viitorului Consiliu General: "Este vorba de personalități marcante ale țării și Capitalei"

"Personalități marcante ale țării și Capitalei ni se alătură pentru a continua ceea ce am început acum 4 ani: modernizarea Bucureștiului! Depunem împreună, în aceste momente, lista pentru viitorul Consiliu General, pe care se află: Petre Roman - prim ministru al României (1990-1991), îndrăgita actriță Monica Davidescu, oamenii de sport si fair-play: Elisabeta Lipă, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordănescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Ilieșiu, alături de cadre medicale, profesori, juriști, ingineri.

Așa cum am lucrat în ultimii 4 ani, așa vom lucra și în următorii 4 în Consiliul General: voi propune numai proiecte benefice pentru oameni, pentru fiecare bărbat, femeie sau copil din Capitală, și mă bazez pe echipa mea de consilieri generali pentru a le putea transpune în realitate", a explicat Gabriel Firea.

Gabriela Firea și-a depus dosarul pentru al doilea mandat la Capitală

Gabriela Firea și-a depus duminică după-amiază candidatura la Primăria Capitalei. Printre ceilalți pretendenţi la fotoliul de primar al Capitalei se mai numără și Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR şi Traian Băsescu, din partea PMP.

Fostul preşedinte este aşteptat să ia foarte multe dintre voturile lui Nicuşor Dan, la fel, Călin Popescu Tăriceanu, care îşi va depune marţi candidatura.

”Mi-am depus candidatura pentru al doilea mandat. Am făcut-o cu gândul la bucureșteni, ca și prima dată. Am văzut că nimeni nu vorbește despre oameni. Cred că oamenii sunt cei mai importanți.

Prima mea grijă e să trecem cu bine această criză sanitară. Suntem într-un război sanitar. Am avut grijă de cadrele medicale, am dotat cum se cuvine spitalele. Bucureștiul nu va deveni astfel focar. Am început acum un amplu program pentru donarea de plasmă sanguină care va salva mii de vieți. M-aș bucura ca și Guvernul să se alăture demersului Primăriei Capitalei”, a spus Gabriela Firea.