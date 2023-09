NextGenerationEU: Comisia a adoptat al doilea raport anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență

Comisia Europeană a adoptat ieri, 19 septembrie, cel de al doilea raport anual privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), instrumentul de reformă și de investiții în valoare de 800 de miliarde EUR care ocupă un loc central în cadrul NextGenerationEU.

Sursa foto: Profimedia Images

Raportul arată progresele înregistrate în cadrul MRR pentru a spori reziliența economică și socială a statelor membre și a pune în aplicare planul REPowerEU, răspunsul UE la dificultățile și perturbările de pe piața mondială a energiei cauzate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Acesta evidențiază beneficiile acestui instrument unic bazat pe performanță, în cadrul căruia plata fondurilor UE este condiționată de îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite care răspund provocărilor specifice ale statelor membre și priorităților UE. Raportul arată, de asemenea, că s-au înregistrat progrese majore în ceea ce privește transparența și protecția intereselor financiare ale UE”, se arată într-un comunicat al CE.

Până în prezent, Comisia a primit 34 de cereri de plată din partea a 21 de state membre și a plătit 153,4 miliarde de euro pentru realizarea investițiilor și a reformelor convenite. Consiliul a adoptat deja patru planuri revizuite, inclusiv capitole privind REPowerEU, iar alte 17 planuri revizuite sunt în curs de evaluare de către Comisie.

Raportul prezintă numeroase exemple ale modului în care finanțarea MRR a contribuit la realizarea de reforme și investiții transformatoare. S-au înregistrat progrese majore în ceea ce privește realizarea tuturor celor șase piloni de politică ai MRR. Astfel, MRR determină schimbări pozitive în domenii precum tranziția climatică și cea digitală, acțiunile sociale, asistența medicală și reziliența socioeconomică și instituțională.

De exemplu, peste 6 milioane de persoane au participat la activități de educație și formare finanțate prin MRR, 1,4 milioane de întreprinderi au primit sprijin, 5,8 milioane de persoane au beneficiat de măsuri de protecție împotriva dezastrelor legate de climă, cum ar fi inundațiile și incendiile forestiere, și s-au economisit 22 de milioane de megawați/oră (MWh) în ceea ce privește consumul de energie datorită punerii în aplicare a planurilor de redresare și reziliență (PNRR) ale statelor membre.

În contextul unor progrese susținute în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor finanțate prin MRR, Comisia a continuat să mobilizeze cu succes fonduri pe piețele de capital pentru a finanța mecanismul, până în prezent fiind emise obligațiuni verzi NextGenerationEU în valoare de peste 44 de miliarde de euro.

Comisia depune eforturi pentru un nivel ridicat de claritate și transparență în punerea în aplicare a MRR, chiar și dincolo de cerințele legale. Aceasta a publicat șase note de orientare pentru a sprijini autoritățile naționale și pentru a oferi clarificări. Acesta este, de asemenea, obiectivul cadrului pentru abordarea eventualelor regrese în materie de jaloane și ținte, inclus în raportul de astăzi.

„Recenta revizuire a Regulamentului privind MRR impune statelor membre să publice informații cu privire la cei 100 de beneficiari finali care primesc cele mai mari cuantumuri de finanțare din MRR. Prin urmare, Comisia a solicitat statelor membre să pună rapid la dispoziție aceste date și le consolidează în Tabloul de bord privind redresarea și reziliența, un portal online care urmărește progresele înregistrate în punerea în aplicare a MRR în ansamblu și a fiecărui plan național de redresare și reziliență. În plus, pentru a spori și mai mult vizibilitatea și transparența, Comisia a lansat anul acesta o hartă interactivă online a proiectelor sprijinite prin MRR în fiecare stat membru”, arată CE.

Până în prezent, Comisia a efectuat 14 audituri ex post bazate pe riscuri cu privire la jaloane și ținte pentru a obține o asigurare suplimentară că informațiile furnizate de statele membre cu privire la îndeplinirea satisfăcătoare a acestora sunt corecte. După ce a verificat caracterul adecvat al sistemelor naționale de control pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii atunci când a evaluat planurile inițiale de redresare și reziliență, Comisia a efectuat, de asemenea, 27 de audituri ale acestor sisteme și va fi auditat toate statele membre cel puțin o dată până la sfârșitul anului.

„Redresarea în urma consecințelor economice ale pandemiei este în plină desfășurare, iar acest lucru se datorează, de asemenea, NextGenerationEU. Am finanțat spitale și școli noi și modernizate, am sprijinit întreprinderile și familiile și am consolidat reziliența Uniunii noastre, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Aceasta este Europa cu tot ce are ea mai bun. Raportul anual de astăzi sintetizează toate aceste realizări și arată calea de urmat până în 2026”, a declarat președinta CE, Ursula von der Leyen.