Ce pregătesc OMODA & JAECOO la Wuhu? Toate noutățile de la International User Summit 2026

OMODA & JAECOO prezintă la OMODA X Night noile tehnologii pentru mobilitate inteligentă, inclusiv sistemul HEV de 5 kWh, parcarea autonomă SIVP și cockpitul SIAS. Sursa foto: Omoda-Jaecoo

De la tehnologia HEV de 5 kWh și parcarea autonomă SIVP, până la debutul spectaculos al noului OMODA X, brandul își dezvăluie la summit viziunea pentru mobilitatea viitorului.

Pe 20 octombrie, dl. Shawn Xu, CEO OMODA & JAECOO International, a prezentat cele mai recente realizări globale ale brandului în cadrul evenimentului OMODA X Night, dezvăluind totodată foaia de parcurs în materie de inovație în domeniul tehnologiilor pentru noi energie, al mobilității inteligente și al produselor de generație viitoare.

Intrarea pe piața globală principală: Progrese majore pe piețele mature și accelerarea localizării

În doar trei ani și jumătate, OMODA & JAECOO a depășit 1,4 milioane de unități în vânzări globale cumulate, impunându-se drept unul dintre cele mai dinamice branduri auto din lume. Pentru anul 2026, brandul anticipează că vânzările anuale vor depăși 800.000 de unități, în creștere cu aproximativ 110% față de anul precedent, menținându-și ritmul puternic de creștere.

La doar doi ani și jumătate de la intrarea în Europa, regiunea reprezintă acum 48% din vânzările globale OMODA & JAECOO. În Regatul Unit, OMODA & JAECOO s-a clasat pe locul al doilea pe piața auto generală timp de două luni consecutive, în august și septembrie, în timp ce JAECOO 7 a urcat din nou în fruntea clasamentului mașinilor cel mai bine vândute din țară în luna septembrie.

OMODA & JAECOO a intrat în prezent pe 79 de piețe la nivel mondial și plănuiește să se extindă pe 99 de piețe până în 2027, incluzând piețe auto majore precum Japonia, Coreea de Sud și Canada.

Noutăți anunțate: De la eficiență la inovație bazată pe experiența utilizatorului

În cadrul evenimentului, brandul a anunțat viitorul debut global al tehnologiei de 5 kWh, care va fi introdusă pentru prima dată pe modelul OMODA 7. Susținut de o baterie mai mare, de 5 kWh, noul sistem Super Quiet Mode oferă un nivel de rafinament și silențiozitate specific vehiculelor electrice (EV) în timpul pornirii, accelerației și rulării la viteză mare. Singura capacitate de alimentare externă V2L pentru vehicule HEV din lume oferă o putere la bord de 2,2 kW, în timp ce bateria extinsă sprijină și moduri inteligente pentru odihnă, monitorizarea securității vehiculului, relaxare și activități programate. Împreună, aceste funcții permit o gamă mai largă de scenarii de stil de viață, de la relaxarea în interiorul mașinii până la prepararea cafelei pe drum.

Inovația se extinde și asupra detaliilor de zi cu zi ale condusului. Nou-dezvăluita tehnologie Super Thermal Insulation Coating Technology își va face debutul global pe OMODA 4. Testele comparative efectuate în condiții identice au arătat că temperatura din habitaclu a fost cu 8–10°C mai mică decât cea a unui vehicul concurent. Chiar și atunci când vehiculul concurent a folosit o parasolară, temperatura a rămas cu 5°C mai scăzută.

Pentru a veni în întâmpinarea provocărilor cotidiene legate de parcare, brandul a introdus SIVP (Super Intelligent Valet Parking), oferind experiența „Vine după tine. Parchează pentru tine” (Come to You. Park for You). În scenariile acceptate, tehnologia permite vehiculului să se apropie autonom de utilizator, să caute locuri de parcare disponibile și să parcheze în medii complexe. SIVP va fi implementat pe JAECOO 5 și JAECOO 7.

Între timp, tehnologia pentru cockpitul inteligent evoluează spre o interacțiune uman-vehicul mult mai naturală. Lansat la nivel global în Asia de Sud-Est în luna iulie a acestui an, SIAS (Super Intelligent AI Space) oferă experiențe construite în jurul unei mai bune înțelegeri a intențiilor, emoțiilor, individualității și tendințelor utilizatorilor, permițând vehiculelor să depășească simpla reacție la comenzi și să ajungă să înțeleagă cu adevărat utilizatorii. Modelele OMODA 4 echipate cu SIAS vor fi, de asemenea, livrate progresiv utilizatorilor din întreaga lume.

Alături de progresele tehnologice, OMODA explorează noi direcții pentru designul Crossover de generație viitoare. În cadrul evenimentului OMODA X Night, noul OMODA X și-a făcut debutul global.

Totodată, noua OMODA 9 MY a fost introdusă oficial presei globale printr-un test drive pe Circuitul Internațional Zhejiang, parcurgând teste complexe de accelerație, manevrabilitate în viraje și frânare.

Brandul a confirmat, de asemenea, că designul Mecha va deveni limbajul central de design al familiei OMODA de generație viitoare. De la estetica Cyber Mecha a modelului OMODA 4 până la designul Crossover mai ascuțit, mai îndrăzneț și inspirat de stilul Mecha al modelului OMODA X, brandul integrează tehnologia futuristică, cultura orientată spre tendințe și dorința de individualitate a tinerilor în următoarea sa generație de vehicule. Sloganul „OWN MY EDGE” surprinde atitudinea și personalitatea distinctivă a modelului OMODA X.

În următorii trei ani, OMODA & JAECOO intenționează să își extindă portofoliul de produse la 13 modele, adresându-se unei game mai largi de grupuri de utilizatori și scenarii de stil de viață, răspunzând în același timp cererii globale în evoluție prin produse diferențiate.

Într-o lume în care tehnologia modelează stilul de viață, iar așteptările privind mobilitatea continuă să evolueze, industria auto se transformă mai rapid ca niciodată. Șoferii de astăzi își doresc mai mult decât un simplu mijloc de transport — își doresc sisteme inteligente, design modern, sustenabilitate și un confort premium accesibil în fiecare zi.

OMODA este sinonim cu designul futurist, inovația de vârf și un stil de viață urban premium — creat pentru șoferii care văd în mobilitate o formă de exprimare a individualității. Derivat din „O” (de la oxigen — simbol al vieții) și „MODA” (tendință), OMODA reprezintă un design proaspăt, inovație și o mobilitate pregătită pentru viitor.

JAECOO este dedicat celor care trăiesc dincolo de limitele orașului. O combinație între „Jaeger” (vânător) și „Cool”, numele reflectă bucuria explorării și orientarea către off-road. JAECOO aduce o sofisticare premium, pentru șoferii care caută atât siguranță, cât și confort — în oraș și în afara lui.

Brandurile au atins pragul de 1 milion de vehicule vândute în doar trei ani. Până în prezent, s-au extins pe 77 de piețe din întreaga lume, acoperind Europa, Asia, Australia, Africa, America Latină și Orientul Mijlociu.