CFG TRANS angajează șoferi profesioniști C+E. Venituri de 3.600 de euro net lunar și camioane noi

2 minute de citit Publicat la 13:46 14 Oct 2026 Modificat la 13:46 14 Oct 2026

Oferta include venituri nete de 3.600 de euro lunar, camioane noi, un program de lucru clar, contract activ în perioada repausului și parcări securizate în Europa, plătite de companie.

Compania de transport CFG TRANS, din Pitești, județul Argeș, își extinde echipa și recrutează șoferi profesioniști categoria C+E, cu minimum șase luni de experiență pe comunitate. Oferta de angajare include venituri nete lunare de 3.600 de euro, camioane noi, un program de lucru clar și condiții menite să ofere mai multă siguranță și predictibilitate.

Pentru șoferii profesioniști care își doresc stabilitate, condiții bune de muncă și o colaborare pe termen lung, CFG TRANS vine cu o ofertă de angajare care pune accent pe aspectele importante ale activității de transport internațional: venituri atractive, echipamente moderne și respectarea perioadelor de repaus.

Compania, cu sediul în Pitești, județul Argeș, caută șoferi profesioniști categoria C+E, cu minimum șase luni de experiență pe comunitate, care își doresc să facă parte dintr-o echipă orientată spre profesionalism și condiții de lucru bine definite.

Venituri de 3.600 de euro net lunar

Unul dintre principalele avantaje ale ofertei CFG TRANS îl reprezintă venitul net lunar de 3.600 de euro.

Pe lângă componenta financiară, compania pune la dispoziția șoferilor camioane noi, ridicate direct din fabrică, oferind acces la vehicule moderne pentru desfășurarea activității de transport.

Astfel, oferta se adresează profesioniștilor care își doresc nu doar un venit competitiv, ci și condiții de lucru adaptate cerințelor transportului internațional.

Șase săptămâni pe comunitate, două săptămâni acasă

Programul de lucru este un alt element important al ofertei CFG TRANS. Șoferii vor lucra șase săptămâni pe comunitate, urmate de două săptămâni acasă.

Un astfel de program le permite angajaților să își planifice mai bine perioadele de activitate și timpul petrecut alături de familie.

În plus, compania oferă contract de muncă activ inclusiv în perioada repausului, un aspect important pentru șoferii care urmăresc stabilitate profesională și continuitate contractuală.

Parcări securizate în Europa, plătite de companie

Siguranța în timpul transportului internațional este esențială. De aceea, CFG TRANS asigură plata parcărilor securizate din Europa, contribuind la desfășurarea activității în condiții mai bune de siguranță.

Prin această facilitate, compania își propune să ofere șoferilor sprijin concret în activitatea de zi cu zi și să pună accent pe condițiile în care aceștia își desfășoară cursele.

CFG TRANS caută profesioniști care vor să meargă mai departe

Oferta de angajare se adresează șoferilor care dețin permis de conducere categoria C+E și au minimum șase luni de experiență pe comunitate.

Cu venituri nete de 3.600 de euro lunar, camioane noi, un program de lucru clar, contract activ în perioada repausului și parcări securizate plătite de companie, CFG TRANS propune o colaborare construită în jurul unor beneficii concrete pentru șoferii profesioniști.

Dacă ești șofer profesionist C+E și cauți condiții de muncă bine definite, CFG TRANS te invită să te alături echipei sale din Pitești.

CFG TRANS – camioane noi, condiții clare și respect pentru munca profesioniștilor de la volan.

Informații și contact pentru angajare

Pentru informații suplimentare despre angajare și detalii privind colaborarea, persoanele interesate pot contacta direct compania CFG TRANS la următoarele numere de telefon:

0726 620 182

0739 150 000