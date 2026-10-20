Dezinsecție de ploșnițe în București: de ce are 3 etape

Află cât costă dezinsecția de ploșnițe în București, de ce sunt necesare trei etape de tratament și cum recunoști semnele infestării. Sursa foto:Sursa foto: companiaddd.ro

Ploșnițele de pat nu dispar după prima aplicare de insecticid: ouăle rezistă și eclozează, la temperatura camerei, în aproximativ o săptămână. De aceea, la Compania DDD®, dezinsecția de ploșnițe în București se face în trei etape, întinse pe cel mult trei săptămâni. Pentru un apartament de la garsonieră la patru camere, tratamentul complet costă 1.800-2.250 de lei, TVA inclus.

Pe scurt

• Cât costă: 600-750 de lei pe etapă și 1.800-2.250 de lei tot tratamentul, cu TVA și drumul echipei incluse, în orice sector și în Ilfov. Plătești pe etapă.

• Calendarul: prima aplicare în ziua 0, a doua în zilele 7-10, verificarea finală în săptămâna a treia.

• Reintrarea: regula standard e de 4 ore fără acces, apoi 1-2 ore de aerisire. Intervalul exact se trece în procesul-verbal.

• Ce ceri oricărei firme: autorizația Primăriei, numele și fișa produsului, proces-verbal după fiecare vizită, garanție în scris.

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De unde vin ploșnițele din apartamentele din București?

Mecanicii de metrou au reclamat o infestare cu ploșnițe în spațiile lor de odihnă, au relatat Știrile ProTV, care au scris și că insectele au ajuns în spitale. Spotmedia a scris despre o instanță bucureșteană cu ploșnițe încă din 2025, iar Adevărul, despre revenirea lor în forță.

Relatările nu dau o cifră a focarelor. Metroul, spitalele și instanța au însă ceva în comun: sunt locuri prin care trec zilnic mulți oameni. Fișa ENTFACT-636 a Universității din Kentucky notează că, de multe ori, ploșnițele nu au nicio legătură cu curățenia. Intră în casă cu noi: în bagaj, după o noapte la hotel, la cămin, la spital sau într-o cazare închiriată, ori odată cu o mobilă second-hand.

Cum îți dai seama că ai ploșnițe în casă?

Te uiți după urme, nu după mușcături. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) descrie adultul ca pe o insectă ovală, turtită, brun-roșcată, de 5-8 mm. Verifică patul în ordinea asta:

· puncte negre mărunte, ca urma unui pix, de-a lungul cusăturilor saltelei și pe rama patului;

· urme ruginii pe cearșaf, acolo unde o insectă a fost strivită în somn;

· pielițe goale și translucide, lăsate de nimfe la năpârlire;

· ouă albe, lipite mai multe la un loc, în crăpături.

Mușcăturile nu sunt un test sigur: aproximativ trei oameni din zece nu au nicio reacție, chiar mușcați repetat, arată fișa de la Kentucky.

Ajută un spray sau o bombă fumigenă din magazin?

Două studii arată de ce nu. Romero și colegii au descris, în Journal of Medical Entomology, ploșnițe din locuințe cu rezistență ridicată la deltametrin și lambda-cihalotrin. Ambele sunt piretroizi, aceeași familie de insecticide folosită și în spray-urile de raft. Susan Jones și Joshua Bryant au expus ploșnițe din teren, timp de 2 ore, la trei bombe fumigene din magazine: efectul a fost mic sau inexistent.

Un spray folosit pe cont propriu poate chiar să strice tratamentul: împrăștie insectele în zone netratate. Nici plecatul din casă nu le înfometează. Într-o clădire încălzită, insecta trăiește de obicei între 1 și 4 luni nehrănită, iar dintr-o locuință goală se mută spre apartamentele din jur, notează fișa de la Kentucky.

De ce dezinsecția de ploșnițe are trei etape?

Pentru că fiecare vizită prinde ce a rămas după cea dinainte. Calendarul folosit de Compania DDD®:

1. Ziua 0: inspecția și prima aplicare. Echipa demontează patul unde se poate, ridică salteaua, scoate sertarele și verifică tăblia, plintele, îmbinările și spatele mobilei. La un apartament obișnuit, vizita ține câteva ore.

2. Zilele 7-10: a doua aplicare, după eclozarea ouălor rămase, ca să prindă insectele noi înainte să depună alte ouă.

3. Săptămâna a treia: verificarea finală și tratarea oricărui focar rămas.

Produsul se aplică țintit: pe plinte, în îmbinări, pe rama patului și pe spatele mobilei. Foto: Compania DDD®

Lucrarea se încheie numai când, în punctele verificate la prima vizită, nu se mai găsesc insecte vii sau exuvii proaspete și nu mai apar nici pete negre, nici ouă noi. Pentru etapele a doua și a treia revine aceeași echipă, formată din angajați ai firmei, fără subcontractori.

Cât costă dezinsecția de ploșnițe în București?

La Compania DDD®, o etapă costă între 600 și 750 de lei, după numărul de camere, iar tratamentul complet, de la 1.800 la 2.250 de lei, TVA inclus. Plata se face pe etapă; nu ți se cere toată suma la prima vizită.

Locuința O etapă Tratament complet (3 etape) Garsonieră 600 de lei 1.800 de lei 2 camere 650 de lei 1.950 de lei 3 camere 700 de lei 2.100 de lei 4 camere 750 de lei 2.250 de lei

Prețuri cu TVA, verificate pe 14 octombrie 2026. Grila e aceeași în toate sectoarele și în Ilfov, iar drumul echipei e inclus.

În sumă intră inspecția și tratamentul țintit cu produse avizate de Ministerul Sănătății, plus procesul-verbal și fișele produselor. Crăpăturile tratate și demontarea patului nu se plătesc separat. La o casă, la peste patru camere sau la o infestare întinsă pe două apartamente se face o evaluare, iar prețul îl afli înainte ca echipa să plece spre tine.

Un sfat valabil la orice firmă: compară prețul tratamentului complet, nu al unei vizite, și întreabă câte vizite include suma. Grila e și pe pagina Compania DDD® despre ploșnițe în București.

Ce verifici înainte să chemi o firmă de dezinsecție?

Începi cu autorizația. Consiliul General al Municipiului București a aprobat o procedură de autorizare pentru firmele DDD care lucrează în afara programului primăriei, cu raportări trimestriale, a relatat Digi24. Cere oricărei firme patru lucruri:

1. Autorizația Primăriei Municipiului București pentru servicii DDD, cu număr și dată.

2. Numele produsului, avizat de Ministerul Sănătății, și fișa lui.

3. Proces-verbal după fiecare vizită, cu intervalul de reintrare.

4. Garanția în scris, cu durata și condițiile ei.

Compania DDD® lucrează în Capitală cu autorizația PMB nr. 327/198992 din 18.12.2025, valabilă până pe 18.12.2026 (după reînnoire, numărul nou se publică pe companiaddd.ro), și cu certificatul sanitar-veterinar DSVSA RO-B nr. 516 din 15.10.2025. Are și notificarea DSP București nr. 47/17772 bis din 07.10.2025 pentru punctul de lucru, iar toate trei pot fi cerute la orice intervenție. Certificarea CEPA pe standardul european EN 16636 o are din 20 septembrie 2018: este prima firmă din România certificată CEPA, cu numărul 008ROU00101 în registrul pentru România. Un audit independent verifică periodic dacă procedurile se aplică și pe teren.

Garanția 300% se dă în scris, iar durata și condițiile ei sunt trecute în ofertă și în procesul-verbal. Are trei părți: eliminarea conform protocolului stabilit la evaluare, o intervenție nouă, fără plată, dacă ploșnițele reapar în perioada acoperită, și restituirea banilor dacă nici ea nu rezolvă problema. Numele vine de la aceste trei angajamente, nu de la o despăgubire triplă. Condiția: indicațiile echipei să fi fost respectate.

„În 2011, când am înființat firma, aveam deja experiența de client: pentru rozătoarele din casa mea plătisem o firmă care nu mi-a lăsat nici rezultat, nici garanție, nici măcar o factură. De atunci țin trei reguli: prețul se spune dinainte, procesul-verbal rămâne la client, garanția se dă în scris. Le poți cere oricărei firme”, spune Gabriel Munteanu, fondatorul și directorul general al Companiei DDD®. Munteanu are calificarea de operator DDD din 2011, de când a înființat firma. O dată la trei ani reface modulele de igienă; acum are valabile modulul VI, nivelul 1 și nivelul 2.

Cum pregătești locuința și ce faci între etape?

Înainte de prima vizită:

1. Spală lenjeria și hainele din jurul patului la peste 50 de grade Celsius, prag indicat de INSP, apoi usucă-le la cald.

2. Aspiră cusăturile saltelei, îmbinările și plintele, apoi scoate imediat sacul din casă, într-o pungă legată.

3. Mută patul, noptierele și comoda la distanță de pereți, ca echipa să ajungă la plinte și în spatele mobilei.

4. Cu cel puțin 48 de ore înainte, nu mai folosi niciun spray sau alt produs de-al tău.

5. Spune-ne dinainte dacă locuiesc acolo copii mici, o femeie însărcinată sau un bolnav, dacă ai animale ori un acvariu.

6. Nu arunca nimic, nici salteaua, până nu vede echipa.

După aplicare, regula standard e de 4 ore fără acces în spațiul tratat, apoi o oră sau două de aerisire, cu geamurile larg deschise. Dacă produsul cere alt interval, cifra exactă se trece în procesul-verbal.

Între etape, dormi tot în patul tău: dacă te muți pe canapea, ploșnițele vin după tine. Nu spăla plintele, rama patului și îmbinările, unde produsul lucrează zile întregi. Dacă mai vezi ploșnițe după prima vizită, nu înseamnă că tratamentul a eșuat: pentru ele există a doua și a treia vizită.

Întrebări frecvente

Trebuie să arunc salteaua?

De regulă, nu. Se tratează, apoi o poți închide într-o husă etanșă, cu fermoar, care ține înăuntru ce a mai rămas.

Ce fac dacă ploșnițele vin de la vecin?

La bloc, tratamentul are șanse reale doar coordonat. De spațiile comune răspunde asociația de proprietari: Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014 (art. 82 alin. 2) o obligă să combată acolo focarele de insecte și rozătoare, iar ritmul minim, de trei dezinsecții pe an, vine din Ordinul ANRSC 97/2025.

„La vecin nu intrăm fără acordul lui. Ce putem face e să vorbim cu administratorul și să tratăm coordonat. O a patra etapă la tine n-ar rezolva o problemă care pornește din alt apartament”, spune Gabriel Munteanu.

Vor afla vecinii?

Nu e nevoie. Spune la programare că vrei discreție: echipa vine cu mașină neinscripționată, iar nimeni nu anunță la interfon sau pe scară pentru ce a venit.

Transmit ploșnițele boli?

INSP precizează că ploșnița de pat nu e cunoscută drept vector al vreunei boli. Problemele reale sunt somnul pierdut, mâncărimea și infecțiile de la scărpinat.

Despre Compania DDD®. Compania DDD® (DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL, CUI RO 29210566, J2011012119406) lucrează din 2011 în dezinsecție, deratizare și dezinfecție și are echipe proprii în 8 orașe. Punct de lucru: Drumul Lunca Ilvei 40-42, Sector 3, București, 032356. Program: luni-vineri, 08:00-18:00; echipele lucrează și în weekend, cu programare. E-mail: [email protected].

Pentru o ofertă pe locuința ta, sună la 021 9662, număr cu tarif normal, sau trimite un mesaj pe WhatsApp la 0763 662 662. Spune câte camere ai și ce ai găsit în pat. Prețurile și etapele sunt și pe companiaddd.ro/bucuresti/plosnite.