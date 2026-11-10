Unde se duc datele mobile? 7 setări și aplicații care pot consuma internet fără să-ți dai seama

4 minute de citit Publicat la 15:54 10 Noi 2026 Modificat la 15:54 10 Noi 2026

Consumi mai repede internetul mobil? Află ce aplicații și setări pot folosi date în fundal și cum verifici traficul pe Android și iPhone. Sursa foto: orange.ro

Ai folosit telefonul aparent la fel ca de obicei, dar consumul de date a crescut mult mai repede luna aceasta? Nu trebuie să descarci fișiere uriașe ca să consumi câțiva GB. Clipurile care pornesc automat, backup-ul fotografiilor, streamingul la o calitate mai mare sau un hotspot folosit pentru laptop pot aduna trafic fără să fie foarte evident. Înainte să concluzionezi că ai nevoie de mai mult internet, merită să vezi mai întâi unde se duc datele.

Dacă preferi să nu mai stai cu grija fiecărui GB consumat, există și varianta internetului nelimitat. YOXO Nelimitat 5G este disponibil în oferta actuală la 1 euro/lună în primele 3 luni, redus de la 4,9 euro/lună și include internet național nelimitat. Chiar și atunci, însă, poate fi util să știi ce aplicații folosesc cel mai intens conexiunea, mai ales când folosești hotspot-ul sau când călătorești și resursele de roaming sunt separate.

1. Clipurile care pornesc automat în social media

Instagram, TikTok, Facebook sau alte aplicații bazate pe conținut video pot consuma mai mult decât pare. Nu trebuie să urmărești un film întreg: zeci de clipuri scurte văzute pe parcursul zilei se adună.

Merită să verifici dacă aplicațiile pe care le folosești frecvent au o opțiune de reducere a consumului de date sau dacă videoclipurile sunt redate automat și atunci când folosești rețeaua mobilă.

2. Streamingul setat la o calitate prea mare

Conținutul video este printre activitățile care pot consuma rapid date mobile, iar calitatea aleasă contează mult. Un film sau un serial urmărit la o rezoluție ridicată poate folosi considerabil mai mult trafic decât același conținut redat la o calitate adaptată pentru ecranul telefonului.

Dacă urmărești frecvent video când nu ești conectat la Wi-Fi, verifică setările aplicațiilor de streaming. Multe dintre ele permit alegerea separată a calității pentru date mobile și Wi-Fi.

3. Backup-ul automat al fotografiilor și videoclipurilor

Ai făcut multe fotografii într-un weekend sau ai filmat câteva clipuri mai lungi? Telefonul le poate încărca automat în cloud.

Funcția este utilă, dar poate deveni o sursă importantă de consum dacă sincronizarea este permisă și prin date mobile. Verifică în aplicația de backup dacă încărcările pot fi făcute doar atunci când telefonul este conectat la Wi-Fi.

4. Actualizările făcute în fundal

Aplicațiile se actualizează frecvent, iar unele update-uri pot avea dimensiuni considerabile. La acestea se adaugă sincronizările și descărcările pe care anumite aplicații le fac fără să fie deschise în acel moment.

Pe Android și iOS poți verifica ce aplicații au folosit cel mai mult trafic și poți limita accesul la date mobile pentru cele care nu au nevoie să fie permanent conectate.

Nu trebuie însă să oprești totul. Mai util este să identifici aplicațiile care ies clar în evidență față de utilizarea ta obișnuită.

5. Hotspot-ul pentru laptop sau tabletă

Telefonul poate deveni rapid o conexiune de rezervă atunci când nu ai Wi-Fi. Dar, odată conectat prin hotspot, laptopul poate continua să descarce update-uri, să sincronizeze fișiere sau să ruleze alte procese în fundal, iar traficul este consumat din datele mobile ale telefonului.

La acestea se pot adăuga meetingurile video, transferurile de fișiere sau câteva ore de lucru în browser. Dacă folosești frecvent hotspot-ul, merită să îl iei separat în calcul atunci când îți analizezi consumul lunar.

6. Apelurile video

Un mesaj text sau un apel audio au un impact mult mai mic asupra traficului decât un apel video, mai ales dacă acesta durează mult sau folosește o calitate ridicată.

Câteva ședințe, cursuri sau conversații video într-o săptămână în care ai stat mai puțin pe Wi-Fi pot explica de ce consumul arată diferit față de luna precedentă.

7. Sincronizările și descărcările pe care nu le observi

Playlisturi descărcate automat, episoade salvate pentru offline, fișiere sincronizate între dispozitive sau conținut preîncărcat de aplicații: fiecare poate părea nesemnificativ separat.

Împreună, însă, pot explica o parte importantă din trafic.

Cel mai simplu punct de pornire este chiar telefonul. Atât Android, cât și iOS permit verificarea consumului de date pe aplicații. Denumirea exactă a meniului poate varia în funcție de model și de versiunea sistemului, dar informația te ajută să vezi rapid dacă traficul se duce în principal spre streaming, social media, hotspot sau o aplicație care lucrează mult în fundal.

După ce afli unde se duc datele, poți decide ce merită schimbat

Aici intră în discuție și YOXO. Din aplicație poți verifica resursele disponibile din abonament și poți administra serviciul direct de pe telefon.

Dacă observi că modul în care folosești datele s-a schimbat pe termen mai lung, poți solicita modificarea planului de bază, iar noua configurație intră în vigoare la următorul ciclu de facturare. Pentru situații punctuale există separat și opțiuni extra care pot fi activate din aplicație. Iar dacă preferi să nu mai urmărești cât trafic național mai ai disponibil, poți alege YOXO Nelimitat 5G, disponibil în oferta actuală la 1 euro/lună în primele 3 luni, redus de la 4,9 euro/lună.

Important este să facem diferența între două tipuri de informație: telefonul îți arată ce aplicații folosesc datele mobile, iar aplicația YOXO îți permite să vezi resursele disponibile și să administrezi abonamentul.

De aceea, înainte să alegi automat mai mulți GB, merită să faci un audit de câteva minute. Uneori problema poate fi o setare care consumă inutil trafic. Alteori, consumul îți arată pur și simplu că felul în care folosești telefonul s-a schimbat.