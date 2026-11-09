Hidroelectrica s-a aliat cu o companie franceză pentru hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești. Ce putere va avea și cât va costa proiectul

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Hidroelectrica și gigantul energetic francez Electricite de France (EDF) lucrează împreună la un studiu de prefezabilitate pentru hidrocentrala cu acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lăpuștești. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României, care urmează să stabilească puterea optimă a viitoarei centrale, costul investiției și condițiile în care proiectul poate fi dus la capăt. Anunțul a fost făcut, luni, de Dan Plaveti, președintele Directoratului Hidroelectrica, în cadrul unei conferințe dedicate provocărilor cu care se va confrunta sistemul energetic național în iarna 2026-2027, notează Agerpres.

„În ceea ce priveşte proiectul strategic Tarniţa-Lăpuşteşti vă pot spune că s-a stabilit un parteneriat cu EDF, Electricite de France, a fost înfiinţat un SPV (societate de proiect, n.r.), iar în momentul de faţă, împreună cu partenerii francezi, se elaborează un studiu de prefezabilitate pentru a stabili, pe de o parte, care este capacitatea optimă la care ar trebui construită o astfel de centrală. De asemenea, pe baza acestui studiu de prefezabilitate, se va vedea exact ce înseamnă componenta investiţională şi care sunt condiţiile în care se poate face această investiţie”, a explicat Dan Plaveti, la conferința organizată de Focus Energetic.

Șeful Hidroelectrica a precizat că variantele de finanțare a proiectului au fost deja discutate, în principiu, cu Ministerul Energiei, unde se analizează și posibilitatea introducerii unei scheme de ajutor de stat care să susțină dezvoltarea proiectelor de stocare a energiei.

„Din date preliminare, oricum există modele financiare discutate principial cu Ministerul Energiei, care analizează partea de scheme de ajutor de stat pentru a putea realiza proiecte pe stocare. Hidroelectrica nu este implicată doar în acest proiect, este şi un al doilea proiect de centrală de stocare cu pompaj”, a declarat reprezentantul companiei.

Dincolo de Tarnița-Lăpuștești, Hidroelectrica își continuă planurile de investiții, atât prin modernizarea centralelor hidroelectrice pe care le are deja în funcțiune, cât și prin dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii, considerate tot mai necesare pentru echilibrarea rețelei.

„În acelaşi timp, pot să vă spun că Hidroelectrica se concentrează şi pe partea de investiţii, deci viitorul Hidroelectrica totuşi stă în partea de investiţii, atât retehnologizări pentru grupurile sau centralele existente, dar şi investiţii. O investiţie în stocare, a doua este în curs de implementare şi alte două proiecte tot pe stocare cu baterii sunt pregătite pentru a fi scoase la licitaţie. Producţia hidroenergetică are avantajul flexibilităţii, dar considerăm că mai multe capacităţi de stocare pot fi de ajutor atât companiei, cât şi sistemului”, a subliniat Plaveti.

Declarațiile au fost făcute la cea de-a 14-a ediție a ciclului de conferințe dedicate pregătirilor pentru sezonul rece, organizată de publicația Focus Energetic în parteneriat cu Comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, sub titlul „Provocările iernii 2026 - 2027 pentru sistemul energetic naţional”.