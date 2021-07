Fast and Fixed, implanturile rapide care iti redau zambetul in doar 24 de ore

Posibilitatea de a avea dinti ficsi in doar o zi se datoreaza acestui sistem, care permite construirea unei punti provizorii ce va fi atasata la implanturi chiar in ziua interventiei. Acest lucru nu era posibil in varianta clasica, la care era necesara o perioada de osteointegrare a implanturilor dentare de 3-4 luni.

Unul dintre avantajele sistemului Fast and Fixed este ca foloseste un numar mai mic de incizii si de implanturi. Daca solutia clasica consta in inserarea a 8 – 10 implanturi pe fiecare arcada, acest nou sistem vine cu solutia inserarii a 4 implanturi in mandibula sau 6 in maxilar.

Elementele inovatoare aduse de acest sistem cresc eficienta implanturilor dentare. Prin aceasta tehnica se folosesc portiunile de os dur prezente pe fiecare dintre arcade, fara a mai fi afectate zonele anatomice cu nervi sau zonele invecinate sensibile.

Implanturile Fast and Fixed au un design diferit de cele clasice, fiind mai lungi si avand spire care asigura cea mai buna stabilitate. Acest design permite inserarea a doua dintre implanturi in pozitie oblica, crescand astfel puterea de sustinere a fortelor masticatorii mari care apar in zona dintilor laterali.

Iata cateva dintre avantajele acestui sistem german de implanturi de ultima generatie!

Tratamentul NU mai este de lunga durata, asa cum este in cazul altor tipuri de implanturi. Indiferent de gradul de dificultate al cazului, are loc o singura interventie, iar toata procedura se desfasoara in aceeasi zi;

Numarul de implanturi este mai mic decat la varianta clasica. In loc de 8 – 10 implanturi efectuate pe fiecare dintre arcade, se insereaza doar 4 – 6 implanturi, la mandibula, respectiv la maxilar;

Acest sistem de implanturi are o mai buna sustinere a lucrarii protetice, iar cele doua implanturi cu pozitie oblica ofera o stabilitate mai buna in os;

Interventia Fast and Fixed are loc intr-o singura vizita;

Fixarea danturii provizorii peste implanturi are loc la doar 24 de ore de la momentul inserarii;

Nu mai este necesara folosirea protezei detasabile pe perioada de 6 luni de la integrarea implanturilor in os;

Sunt eliminate procedurile de aditie osoasa sau operatia de sinus lifting care restrictioneaza deplasarea cu avionul pentru o perioada de 2-3 saptamani;

Pretul este mult mai avantajos decat in cazul procedurii clasice;

Reprezinta solutia ideala pentru cei care nu au timp sa faca multe vizite la medic si doresc sa isi rezolve rapid problemele cu dantura;

Toata procedura cuprinde doar doua deplasari: o vizita pentru inserarea implanturilor si atasarea lucrarii provizorii si o alta vizita dupa 6 luni, pentru atasarea lucrarii definitive.

Sistemul de implanturi Fast and Fixed este recunoscut in intreaga lume si are o vechime de 20 de ani, cu rezultate de succes, dovedite prin studiile efectuate pana in prezent. Bucura-te de o dantura noua care iti va intineri fizionomia fetei cu aproximativ 5 ani si care se va simti la fel ca dintii naturali.

