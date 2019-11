eMAG Black Friday 2019. Tsunamiul reducerilor, partea a 2-a

eMAG Black Friday 2019. Magazinul online emag.ro a dat drumul valului 2 de reduceri de Vinerea Neagra din acest an, iar stocurile au fost suplimentate.

eMAG Black Friday 2019 telefoane mobile

1. Telefonul mobil Samsung Galaxy A20e, Dual SIM, 32GB, 4G, Black, costa numai 599,99 lei in campania eMAG Black Friday 2019.

Cu un afisaj infinity-V HD+ de 5.8" poti vedea fiecare detaliu al continutului tau. Cel mai mare raport de afisaj, 19.5:9, iti permite sa te bucuri de jocuri si sa vezi si mai multe emisiuni preferate.

Este elegant si vine intr-o gama variata de culori - Suplu, de numai 8.4 mm, Galaxy A20e este confortabil in utilizarea cu o singura mana. Designul subtire si elegant include un scaner de amprenta mereu la indemana. Alege o nuanta potrivita stilului tau din variantele de negru, alb, albastru sau corai.

Galaxy A20e are o camera duala formata din camera principala de 13MP (F1.9) si o camera cu unghi ultra-larg de 5 MP. Cu un camp de vizualizare la un unghi de 123 de grade, la fel ca si ochiul uman, acesta poate surprinde mai mult in fiecare fotografie.

Avand un camp de vizualizare larg, camera cu unghi ultra-larg iti permite sa captezi intreaga scena. Indiferent daca este zi sau noapte, tot ce fotografiezi va avea claritate si precizie.

Imbunatateste fiecare selfie cu ajutorul camerei frontale inteligente de 8 MP. Cu functia Selfie focus, aceasta poate sa estompeze fundalul si sa se concentreze pe trasaturile tale. Iar modul Smart Beauty se asigura ca arati intotdeauna impecabil.

eMAG Black Friday 2019 telefoane mobile Samsung

Asigura-te ca ai controlul cu o baterie de 3.000 mAh (standard). Poate functiona intreaga zi si are optiunea Incarcare rapida de 15W, oferindu-ti posibilitatea sa faci o incarcare rapida si sa-ti continui activitatea.

One UI te ajuta sa te concentrezi asupra a ceea ce conteaza cu adevarat pentru tine. Hardware-ul si software-ul functioneaza impreuna, cu continut si caracteristici la indemana, astfel incat sa poti ajunge la ele mai repede.

Utilizeaza modul Noapte pentru o experienta confortabila in intuneric, iar cu ajutorul continutului vizual clar si intuitiv, folosirea telefonului este ca a doua natura.

eMAG Black Friday 2019 laptopuri

2. Laptopul ultraportabil Dell XPS 15 7590 cu procesor Intel® Core™ i7-9750H pana la 4.50 GHz Coffee Lake, 15.6", Full HD, IPS, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, Windows 10 Pro, Silver, are o reducere de nu mai putin de 2.000 de lei in campania eMAG Black Friday 2019.

Cel mai mic laptop performant de 15,6" din lume este echipat acum cu procesoare Intel® Core™ din a noua generatie. Va prezentam cel mai mic laptop Dell performant de 15,6” de pe planeta

Pozitie imbunatatita a camerei: am dus inovatia la limita pentru a crea cea mai mica camera HD a noastra, plasata in partea superioara a renumitului ecran InfinityEdge – aflata acum in fata si la centru.

Constructie revolutionara a camerei web: camera noului model XPS 15 nu este numai mai mica, ci este si mai buna. Un nou obiectiv cu 4 elemente utilizeaza mai multe elemente decat o camera web tipica, pentru a asigura o imagine video clara in tot cadrul, iar reducerea temporala a zgomotului grafic utilizeaza o tehnologie avansata, imbunatatind in mod semnificativ calitatea video, mai ales in conditii de iluminare redusa. In sfarsit, obiectivul este asamblat cu masini extrem de precise, pentru a se asigura focalizarea in toate zonele imaginii.

Afisajul InfinityEdge: afisajul practic fara margini maximizeaza spatiul de pe ecran, gazduind un afisaj de 15,6” intr-un laptop mai aproape de dimensiunea unui laptop de 14”, datorita unui cadru care masoara doar 6,04 mm pe laturi si 7,08 mm in partea de sus.

Design unic: avand o grosime de numai 11 – 17 mm si o greutate minima de numai 2 kg cu o unitate SSD, XPS 15 este un laptop performant de 15” extrem de usor.

eMAG Black Friday 2019 laptopuri Dell

Culoare de top in domeniu: fiind dotat cu tehnologie de culoare Adobe RGB 100 %, XPS 15 acopera o paleta cromatica mai larga si produce nuante de culori in afara spectrului conventional, astfel incat puteti vedea mai multe lucruri ca in realitate. Iar multumita celor peste 16 milioane de culori, imaginile apar mai fluide, iar tranzitiile cromatice sunt multidimensionale, mai profunde si extraordinar de vii.

Imagini frumoase din orice unghi: ecranul antireflex si luminozitatea superioara, de 500 de niti, a afisajului Full HD va permit sa va bucurati de divertisment in aer liber. In plus, ecranul de vizualizare extinsa ofera un unghi mai larg de vizualizare, astfel incat sa puteti privi ecranul fara a pierde niciun detaliu.

Dell Cinema - Experienta cinematografica disponibila dintr-o atingere, cu culori incredibile, redare in streaming si sunet. Experienta absoluta a unui cinematograf personal.

eMAG Black Friday 2019 – laptopuri Dell la oferta

CinemaColor - Imaginile sunt la fel de vii ca realitatea inconjuratoare, pixel cu pixel. Bucurati-va de culorile si detaliile mai bogate, mai vii, sustinute de profilurile de culoare Dell si profitati la maximum de continutul HDR cu o gama dinamica superioara, nuante de negru de o profunzime infinita si nuante stralucitoare fascinante, gratie Dolby Vision™ CinemaSound.

Tehnologia Waves MaxxAudio® Pro intensifica volumul si va ofera sunete extrem de clare, pentru a beneficia de calitate audio la nivel de studio.

Mai putina asteptare, mai multa creatie: puterea procesorului grafic NVIDIA® GeForce® GTX 1650 accelereaza aplicatiile creative preferate pentru o performanta mai mare si o viteza mai buna de editare video, design grafic, fotografie si difuzare a jocurilor. Turbopropulsati-va jocurile preferate cu performanta grafica revolutionara a arhitecturii premiate NVIDIA Turing™.

Memorie si stocare maxime: memorie de 16GB, cu latime de banda de 2.666 MHz, ceea ce inseamna o viteza de 1,2 ori mai mare decat optiunile cu 2.133 MHz. Memoria mai rapida inseamna ca ajungeti mai repede la continutul de care aveti nevoie. Capacitatea de stocare de 512GB pe o unitate SSD, disponibila in versiunile PCIe mai rapide, ofera spatiu suficient de stocare si viteza de raspuns de inalta performanta pentru a accesa si a rula rapid aplicatiile. XPS 15 porneste si isi reia activitatea in numai cateva secunde datorita unitatii SSD, astfel incat sa puteti face mai multe fara sa mai asteptati.

Killer™ Wireless: echipat cu tehnologie Wi-fi 6 avansata si oferind viteze teoretice ale debitului de pana la 2,4 Gb/s, Killer AX1650 este de aproape 3 ori mai rapid decat generatia anterioara de produse 80 MHz 2x2 c.a. Killer 1650 detecteaza, clasifica si prioritizeaza automat streamingul video, comunicarile si traficul din jocuri in sistemul dvs., pentru experiente online rapide si fluidizate.

eMAG Black Friday 2019 reduceri la laptopuri

Portul multifunctional Thunderbolt™ 3 va permite sa incarcati laptopul, sa-l conectati la mai multe dispozitive (sunt suportate pana la doua afisaje 4K) si sa beneficiati de viteze de transfer al datelor de pana la 40 Gb/s, de opt ori mai mari decat cele oferite de portul USB 3.0. Include si 2 porturi USB 3.0.

Tastatura standard cu retroiluminare va permite sa tastati si in conditii de lumina slaba sau pe intuneric.

Apropiati degetele, transfocati si faceti clic cu precizie: datorita touchpadului de precizie, cursorul nu mai sare si nu mai aluneca necontrolat, iar datorita caracteristicii de impiedicare a activarii accidentale, scapati de problema clicurilor nedorite, declansate de atingerea touchpadului cu palma.

Windows Hello: bucurati-va de conectare fara parola cu ajutorul cititorului de amprente, integrat in butonul de pornire, care va ofera cea mai rapida si mai sigura modalitate de a va debloca laptopul. Aplicatia va recunoaste dintre toti printr-o simpla atingere.

Rezistenta maxima: este prelucrat cu precizie dintr-o singura bucata de aluminiu, avand sasiu rezistent si design atractiv. Sticla Corning® Gorilla® 4 este de doua ori mai rezistenta la deteriorari decat produsele concurente.

eMAG Black Friday 2019 televizoare Samsung

3. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 108 cm, 43RU7092, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 300 de lei in campania eMAG Black Friday 2019.

Bucura-te de imagini clare cu televizorul 4K UHD care are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul FHD. Acum poti vedea chiar si micile detalii din fiecare scena.

Vizualizeaza continut HDR cu o claritate mai buna si o expresie a culorii detaliata. Televizorul Samsung UHD iti ofera detalii mai clare in scenele luminoase si intunecate.

Bucura-te de culori, de claritate si de nivelurile de contrast optimizate pentru tine.Functia UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

Rafinat pana la ultimul detaliu, designul subtire si elegant este perfect pentru orice camera.

Profita la maximum de Samsung Cloud. Conecteaza facil dispozitivele tale smart de la Samsung pentru a sincroniza fotografii. Acum poti distribui fotografiile usor si le poti vizualiza pe televizor.

Savureaza jocurile PC cu actiune rapida pe televizor prin Steam Link. Jocurile tale preferate de pe calculator pe marele ecran fara sa fie nevoie sa te concentrezi asupra unui monitor mic.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat

4. Masina de spalat rufe cu uscator Samsung WD90N740NOA/LE, 9 Kg spalare, 5 Kg uscare, 1400 rpm, Clasa A, QuickDrive, EcoBubble, AddWash, Alb, are o reducere de 13% in campania eMAG Black Friday 2019.

Spala complet in jumatate de timp. Pentru ca ai si alte lucruri de facut.

QuickDrive™ reduce timpul de spalare cu pana la 50%, iar utilizarea de energie electrica cu 20%, fara a compromite performanta de curatare. Tamburul unic Q-Drum™ are partea din spate mobila, aceasta actioneaza ca un pulsator, miscand apa in directii diferite fata de miscarea normala a tamburului, asigurand spalarea rapida, eficienta si delicata a hainelor*

Spalati si uscati in 3 ore - In doar 3 ore, hainele de care aveti nevoie in fiecare zi vor fi curate si gata de a fi purtate. Ciclul de spalare si uscare rapida va spala, va clati si va centrifuga incarcatura din masina dvs. de spalat in doar 54 de minute. Rufele dvs. pot fi complet uscate dupa 126 de minute.

Hainele dvs. vor fi igienice si vor avea un miros proaspat, fara a fi necesar sa folositi apa si detergent. Tehnologia Air Wash igienizeaza si elimina mirosurile din hainele dvs. Astfel, acestea vor avea intotdeauna un miros proaspat. Tehnologia cu aer extrem de fierbinte elimina mirosurile si bacteriile. Nu mai este necesar sa fierbeti hainele sau sa folositi substante chimice scumpe, care pot avea efecte nocive.

Tehnologia Eco Bubble™ asigura o curatare puternica, chiar si la temperaturi reduse. Detergentul este transformat in bule, astfel incat acesta va patrunde rapid in tesaturi si va elimina cu usurinta murdaria, protejand in acelasi timp culoarea si textura hainelor si ajutandu-va sa economisiti energie

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat Samsung

Printr-o simpla atingere de buton, functia Bubble Soak va ajuta sa indepartati numeroase tipuri de pete persistente. Hainele sunt inmuiate in intregime in bule active, asadar orice urme de murdarie si pete vor fi desprinse si indepartate mult mai eficient.

Oferiti-le hainelor dvs. o curatare profunda si igienica, cu ajutorul aburilor. Un ciclu puternic Hygiene Steam elibereaza vapori de apa din partea inferioara a tamburului. Astfel incat fiecare articol din masina de spalat este complet igienizat. Acest proces indeparteaza murdaria persistenta si 99%dintre bacterii, inactivand alergenii.

Mentineti curatenia si igiena in interiorul masinii dvs. de spalat, protejand in acelasi timp mediul inconjurator si economisind bani. Eco Drum Clean indeparteaza din tambur murdaria, precum si 99,9% dintre bacteriile care cauzeaza mirosuri neplacute. Foloseste proceduri de inmuiere, vibrare si centrifugare la viteza inalta, fara a fi necesar sa utilizati detergenti abrazivi sau scumpi. Va instiinteaza cand este necesara curatarea.

Functionare silentioasa, puternica si durabila - Tehnologia cu invertor digital foloseste magneti puternici, pentru o functionare mai silentioasa si mai puternica si, in acelasi timp, consuma mai putina energie decat un motor universal. Prin eliminarea periilor, asigura o durabilitate exceptionala, sustinuta de o garantie de 10 ani.

eMAG Black Friday 2019 aragaze

5. Aragazul Hansa FCMX59221, 4 arzatoare, Mixt, Curatare abur, Grill, Rotisor, Clasa A, 50 cm, Inox, are un pret exceptional in campania eMAG Black Friday 2019.

Probabil ca vi s-a intamplat dumneavoastra, unui membru al familiei sau unuia dintre prieteni sa va ardeti mainile prin atingerea accidentala a usii fierbinti a cuptorului. Insa acest lucru nu se va mai intampla daca optati sa va dotati bucataria cu un aragaz Hansa.

Usa cuptorului este dotata cu 3 geamuri – geamul interior reflecta caldura, prevenind incalzirea excesiva a geamului exterior. Asigurati siguranta in bucatarie a tuturor membrilor familiei dumneavoastra.

Preincalzire rapida cuptor - Puteti utiliza aceasta functie pentru a atinge temperatura dorita in cel mai scurt timp posibil. Cuptorul este incalzit la o temperatura de pana la 150 °C in decurs de 4 minute; cu 20% mai rapid decat in cazul timpului de incalzire standard. Acum puteti economisi timp, fara a mai trebui sa asteptati atingerea temperaturii corespunzatoare in interiorul cuptorului, gatitul fiind mai rapid.

Steam Cleaning - Datorita structurii deosebit de netede a smaltului, curatarea se realizeaza rapid, usor si eficient. Nu trebuie decat sa turnati o jumatate de litru de apa in tava pentru copt, sa o introduceti in cuptor, sa setati temperatura la 50 °C in modul conventional si durata la 30 de minute. Alternativ, turnati apa si activati de pe afisaj functia de curatare. Odata ce aburul a patruns in interiorul reziduurilor de pe peretii cuptorului si le-a inmuiat, le puteti sterge cu o laveta umeda sau cu un burete pentru a obtine o suprafata stralucitoare, fara urme de murdarie.

eMAG Black Friday 2019 aragaze Hansa

Suporturi stabile din fonta pentru vasele de gatit - Suporturile instabile si dificil de curatat pentru vasele de gatit nu mai reprezinta o problema. Plitele cu gaz de la Hansa sunt dotate cu suporturi din fonta noi, robuste si stabile pentru vasele de gatit, care pot fi spalate confortabil in masina de spalat vase. Puteti deplasa cu incredere vasele de gatit, deoarece suporturile vor ramane in aceeasi pozitie. Design perfect pentru confort deplin in bucatarie.

Clasa de eficienta energetica A - Aparatele sunt acum disponibile cu clasa de eficienta energetica A. Aceasta presupune un consum de energie electrica mai redus.

Curatare catalitica - V-ati saturat sa tot frecati suprafata cuptorului? Noi avem o solutie! Cuptoarele Hansa sunt dotate cu panouri dreptunghiulare speciale care atrag particulele de murdarie datorita finisajului lor poros. Pentru a curata panourile, nu trebuie decat sa setati temperatura cuptorului la valoarea de 250 ⁰C pentru un interval de o ora. Aceasta solutie face din curatarea cuptorului o adevarata placere si asigura un nivel maxim de confort.

Sine laterale - Aragazurile Hansa ofera, in primul rand, solutii practice pentru confortul dumneavoastra. Datorita sinelor laterale, puteti introduce si scoate cu usurinta si in siguranta tavile. Doriti sa curatati interiorul cuptorului? Nu trebuie decat sa scoateti rafturile. Acest lucru se realizeaza usor, deoarece acestea sunt fixate cu cleme speciale. De asemenea, rafturile pot fi spalate in masina de spalat vase, evitand frecarea indelungata. Iar daca decideti ca aveti nevoie de ghidaje telescopice, le puteti achizitiona si monta cu usurinta pe rafturi.

Cu functia de rotisare, le puteti prepara oricand doriti. Functia de rotisare asigura frigerea uniforma a carnii, aceasta capatand o crusta delicioasa pe toate partile.

Stingerea accidentala a flacarii arzatorului ar putea reprezenta un real pericol. Totusi, acest lucru nu se intampla in cazul aragazurilor Hansa care sunt dotate cu o supapa speciala care intrerupe alimentarea cu gaz. Siguranta este pe primul loc.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice de gatit

Retete pe usa - De acum, datorita aragazurilor Hansa, nu mai trebuie sa rasfoiti cartile de bucate pentru a afla cum trebuie sa va gatiti preparatele. Interiorul usii cuptorului prezinta un ghid practic cu recomandari privind temperatura si durata de preparare a alimentelor dumneavoastra. Confortul este acum la indemana dumneavoastra.

Capac din sticla - Acesta poate fi utilizat ca o suprafata de lucru suplimentara, previne stropirea peretelui si protejeaza partea superioara a aragazului impotriva murdaririi atunci cand utilizati numai cuptorul. Capacul din sticla securizata sau emailat de inalta calitate reprezinta o solutie practica si sigura.

Sertar pe ghidaje cu role - Sertarul din partea inferioara a cuptorului este montat pe role usor de deplasat, acesta fiind un loc ideal pentru depozitarea vaselor, oalelor si cratitelor.

Sistem de curatare usoara a usii - Datorita acestui nou design, geamurile din sticla pot fi demontate cu usurinta de pe usa, fara a mai fi necesara demontarea intregii usi. Datorita celor doua cleme din partea superioara a usii, nu mai este necesara utilizarea de scule, iar demontarea poate fi efectuata chiar de dumneavoastra. Aceasta va permite sa mentineti cu usurinta curatenia geamului usii cuptorului dumneavoastra.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare

Cu siguranta, frecarea cuptorului nu este o placere pentru nimeni. Pentru a facilita curatarea acestuia, interiorul cuptoarelor de la Hansa este acoperit cu un email special Easy Clean neporos si neted, care previne acumularea murdariei si grasimii. Acum, curatarea cuptorului este extrem de usoara. Alegeti sa va petreceti timpul impreuna cu familia si prietenii sau facand ceea ce va pasioneaza.

Autoaprindere integrata in buton - Uitati de chibrituri sau de brichetele incomode. Plitele cu gaz de la Hansa sunt dotate cu o functie de autoaprindere inovatoare care va permite sa aprindeti arzatorul printr-o singura rotire a butonului. Totul este usor si rapid. Iar daca, dintr-un anumit motiv, arzatorul se stinge, plita il reaprinde automat.

Incalzire asistata de ventilator - Ventilatoarele faciliteaza distributia uniforma a caldurii in jurul alimentelor, eliminand zonele reci din interiorul cuptorului. Astfel, prepararea este mai uniforma, mai rapida si se poate realiza la o temperatura mai scazuta decat in cazul unui cuptor conventional.

Iluminare standard - Lumina din partea posterioara a cuptorului asigura o vizualizare clara a preparatului din interiorul cuptorului.

Tavi antiaderente - Oferim solutii nanotehnologice utile pentru cuptoarele noastre. Suprafata emailata hidrofoba speciala a tavii previne aderarea grasimilor si murdariei, aceasta fiind astfel usor de curatat si intretinut.

