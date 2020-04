eMAG reduceri. 4 electrocasnice de gatit ca sa ai parte de un Paste imbelsugat

eMAG reduceri electrocasnice de gatit. Magazinul online emag.ro are oferte atractive in aceasta perioada la aparate de bucatarie de toate felurile: de la friteuze si masini de paine la masini de gatit cu abur si multicookere.

Nu mai e mult pana la sarbatorile pascale, asa ca daca vreti sa gatiti niste preparea traditionale delicioase, e bine sa aveti toate ustensilele necesare.

Din fericire, magazinul are reduceri excelente la electrocasnice de bucatarie.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit – masini de paine

1. Masina de paine Tefal Pain Doré PF210, 700 W, 1000 g, 12 programe, Alb/Negru, are o reducere de 15% in campania eMAG reduceri electrocasnice de gatit.

Pain Dore este ajutorul ideal pentru a prepara acasa paine proaspata si delicioasa.

Rasfata-te cu paine proaspat coapta oricand doresti: trebuie doar sa adaugi ingredientele si sa programezi pornirea aparatului si poti avea paine calda la micul dejun sau cand vii acasa de la birou!

Pain Dore schimba rutina micului dejun. Cu programele automate poti prepara paine frantuzeasca, de secara, paine integrala, dulce sau fara gluten, briose, prajituri si chiar gem si terci!

12 programe automate, mereu la indemana, pentru preparate de casa: paine normala, paine frantuzeasca, paine dulce, paine de secara, paine integrala, paine fara gluten, paine rapida, prajituri, gem, terci, programe pentru dospit si copt.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit Tefal

Paine proaspata in doar cativa pasi - Trebuie doar sa adaugi ingredientele si sa programezi pornirea aparatului si poti avea paine calda la micul dejun sau cand vii acasa de la birou.

Usor de utilizat - Panou de control intuitiv cu toti parametrii usor de selectat de pe ecran pentru confort si simplitate maxima in utilizare.

3 setari de gretate si 3 niveluri de rumenire - De la 500 g pana la 1 kg pentru toate poftele. Selecteaza culoarea crustei: de la paine alba si moale la paine rumenita si crocanta.

Paine proaspat coapta in orice moment - Functii pentru pornire programabila pana la 15 ore si mentinere la cald timp de 1 ora.

Carte de retete inclusa- Nu trebuie sa fii profesionist ca sa prepari paine acasa. Descopera o mare varietate de preparate cu cartea retete inclusa.

Usor de curatat - Cuva si malaxor cu invelis antiaderent detasabile si compatibile cu masina de spalat vase.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit – masini de gatit cu abur

2. Un aparat de gatit cu aburi Daewoo DFS900W, 900 W, 3 cosuri, 8.5 l, Timer 60 min, Design ergonomic, Alb, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri electrocasnice de gatit.

Masina beneficiaza si de 5 ani garantie.

Design ergonomic – perfect adaptat pentru o utilizare confortabila, eficienta si usoara, pentru a combina perfect designul atractiv cu functionalitatea ireprosabila.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit Daewoo

Putere nominala – puterea aparatului de 900W va asigura prepararea mancarii in conditii optime pastrand cantitatea de nutrienti a alimentelor gatite.



Cosuri de gatit – cele 3 cosuri de gatit sunt ideale pentru pregatirea mai multor tipuri de mancaruri in acelasi timp, facandu-le usor de digerat si deosebit de gustoase.



Inel pentru abur rapid – o inchidere etansa in timpul gatitului si o eficientizare a timpului necesar prepararii mancarii.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit Philips

3. Multicookerul Philips HD4749/70, 1070 W, 5 L, functie Slow-Cooker, 22 Programe automate, Negru, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri electrocasnice de gatit.

Multicookerul are peste 22 de programe presetate care iti permit sa gatesti cu usurinta intr-o sumedenie de stiluri, de la slow cooking la gatit la aburi, copt, inabusit, prajit si multe altele.

Gateste aproape singur - Microprocesorul integrat asigura o preparare usoara, nesupravegheata, pentru ca tu sa ai mai mult timp liber.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit - multicookere

Iata cateva dintre caracteristicile sale:

- Oala cu manere si invelis ceramic pentru utilizare si curatare usoare.

- Functie de incalzire 3D pentru preparate incalzite uniform. Lavabil la masina de spalat vase

- Oala interioara fara lipire, lavabila la masina de spalat vase.

- Cos de preparare la abur inclus.

- Carte de bucate inclusa - Carte de bucate pentru inspiratie in fiecare zi.

- Cronometrul presetat 24 ore este usor de programat si asigura faptul ca felurile de mancare sunt gata la timp.

- Blocarea convenabila pentru copii ofera siguranta in bucatarie.

- Capac detasabil pentru curatare usoara. Functia MyRecipe

- MyRecipe salveaza programe personalizate pentru repetare usoara.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit - friteuze

4. Friteuza Tefal Mega FR4800, XXL, 2100 W, 2 kg, 3.3 l, Alb/Gri, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri electrocasnice de gatit.

De asemenea, cei care o cumpara participa si la o tombola.

Fritueza Mega XXL are cea mai mare capacitate dintre frituezele Tefal. Acesta iti va permite sa gatesti pana la 2 kg de cartofi prajiti deodata.

Design-ul este modern: argintiu si negru cu un buton stralucitor din metal pentru a deschide capacul.

Cu bolul sau detasabil si invelis antiaderent, fritueza devine foarte usor de curatat. Toate partile, exceptand baza, sunt compatibile cu masina de spalat.

Datorita filtrului impotriva mirosurilor neplacute, va fi o adevarata placere sa prajesti mancare in bucataria ta. Poti folosi capacul in timpul prajirii, pentru a evita stropirea cu ulei. De asemenea, poti urmari progresul mancarii datorita ferestrei pentru monitorizare.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit Tefal

Usor de folosit, poti controla cosul din interior, in timpul gatirii, fiind dotat si cu un sistem de deschidere al capacului.

Poti seta temperatura dorita, cu ajutorul termostatului reglabil (de la 150°C la 190°C) pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Friteuza Mega XXL are cea mai mare capacitate dintre friteuzele Tefal. Te va ajuta sa gatesti pana la 2 kg de cartofi prajiti deodata: ideal pentru familii mari (pana la 8 persoane).

Usor de curatat - Toate partile detasabile sunt compatibile cu masina de spalat vase: bol detasabil cu invelis antiaderent, capac, cos si filtru.

Control exterior al cosului - Cand ridici de maner cosul se va ridica.

Monitorizeaza procesul de gatire datorita ferestrei de monitorizare.

Control eficient asupra mirosurilor neplacute - Datorita filtrului impotriva mirosurilor neplacute, va fi o adevarata placere sa prajesti mancare in bucataria ta.

Termostat ajustabil si buton de Pornire/Oprire - Temperatura de la 150°C la 190°C. Buton de Pornire/Oprire cu indicator luminos pentru temperatura.

