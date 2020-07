eMAG reduceri. Sansa mare: aparat de aer conditionat sub 1.100 de lei, chiar in prag de canicula

eMAG reduceri aparate de aer conditionat. A venit canicula, iar temperaturile ajung chiar si la 37 de grade Celsius in unele zone.

Din fericire, magazinul online eMAG are reduceri excelente in aceasta perioada la aparate de aer conditionat.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Star-Light

Am analizat si noi ofertele si am descoperit un aparat de aer conditionat de top care are si un pret excelent.

Aparatul de aer conditionat Star-Light ACT-12ETL, 3D Inverter, 12000 BTU, Functie incalzire, Clasa A++, Display, Alb, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat.

In plus, acest aparat beneficiaza de o garantie sporita, de 5 ani, si de livrare gratuita pana in casa.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat ieftine

Receptiv la nevoile clientilor sai, ca de fiecare data, brandul Star-Light iti aduce si in aceasta vara, aparate de aer conditionat dintre cele mai performante, dotate cu ultimele inovatii in materie de tehnologie, inovatii ce fac parte din categoria MDA (major domestic appliances).

Astfel, aparatul de aer conditionat ACT-12ETL, se diferentiaza de multe alte produse similare din categoria sa, prin urmatoarele avantaje, functii sau optiuni: Consum mai mic de energie, randament mai bun.

Dotat cu agentul frigorific de generatie viitoare R32, aparatul de aer conditionat Star-Light surclaseaza cu succes aparatele traditionale, avand un impact redus asupra mediului inconjurator, un lucru foarte important daca ne raportam la pericolul incalzirii globale.

Agentul de racire R32 este un agent frigorific nou, ce reprezinta doar o treime din pericolul incalzirii globale cauzat de refrigerantii traditionali. In comparatie cu agentul traditional, acesta are un volum de incarcare mai mic, ceea ce inseamna mai putin freon, mai putina poluare, fiind astfel clasificat netoxic.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat eficiente

Potrivit normelor Uniunii Europene, pana in anul 2025, folosirea aparatelor cu agent de racire traditional (cele cu freon) va fi interzisa, recomandate fiind cele cu agentul R32, un gaz ce reuseste cu succes sa protejeze mediul inconjurator si sa reduca in acelasi timp consumul de energie electrica al instalatiilor de racire.

Eficienta - Realizeaza temperatura optima pe care o dorim in toata camera fara sa ne facem griji in privinta costurilor. Dotat cu clase energetice superioare, atat la racire cat si la incalzire, Star-Light ACT-12ETL iti ofera clipe de relaxare la o temperatura optima.

Functia 3D Inverter - Functia asigura un flux de aer “3D” pentru o racire echilibrata, acoperind astfel, uniform, toate colturile locuintei tale.

Functia de dezumidificare - Aceasta functie ne ajuta la mentinerea umiditatii aerului in parametri normali, pastrand aerul curat si ferindu-ne astfel de problemele de sanatate care pot aparea in urma unei umiditati prea mari precum: durerile de cap, iritatiile ochilor, nasului si gatului sau scaderea imunitatii organismului.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat silentioase

Functie Follow Me - Cu ajutorul functiei Follow Me, aparatul inactiveaza senzorul de temperatura de pe unitatea interna si regleaza temperatura in functie de senzorul de temperatura de pe telecomanda.

Operare silentioasa - Aparatul are un nivel sonor de 50dB, suficient de mic astfel incat sa te poti relaxa, dormi sau desfasura in tihna activitatea din interiorul locuintei fara a fi deranjat de un nivel sonor prea mare.

Functie Turbo - Functia Turbo creste puterea aparatului pentru o perioada limitata de timp, astfel incat racirea sau incalzirea locuintei sa se realizeze mai rapid.

Timer - Cu ajutorul functiei Timer, putem seta aparatul sa porneasca sau sa se opreasca intr-un interval de 24 de ore.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat cu auto-curatare

Sleep Mode - Functia Sleep Mode, scade capacitatea aparatului atata timp cat aceasta este activa.

Auto-curatare - Functia previne acumularea umiditatii in interiorul aparatului prin pornirea ventilatorului chiar si atunci cand acesta este oprit.

Functie auto-restart - Functia auto-restart reporneste aparatul cu ultimele setari facute inainte de oprirea ivoluntara a acestuia.

Memorarea pozitiei flapsului - Cu ajutorul acestei functii flaps-ul este repus in pozitia avuta inainte de oprirea aparatului.

Diagnosticare automata - Functia este foarte utila deoarece furnizeaza informatiile potrivite atunci cand apar erori de functionare ale aparatului.

Detectare pierdere agent frigorific - Functia protejeaza compresorul aparatului, oprind automat dispozitivul in momentul scurgerii de agent frigorific.

