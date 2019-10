Indicele ROBOR la trei luni continuă să scadă. La cât a ajuns

Foto: pixabay.com

ROBOR. Indicele ROBOR la trei luni a coborât uşor miercuri, la 3,04% pe an, de la 3,05%, cotaţia anunţată cu o zi în urmă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.



ROBOR. La începutul acestui an, indicele ROBOR la trei luni era 2,99%, iar în aceeaşi zi a anului trecut se situa la 3,17% pe an.



ROBOR. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 3,11%, iar ROBOR la nouă luni a coborât la 3,17%, de la 3,18% marţi.



ROBOR. În ceea ce priveşte indicele ROBOR la 12 luni, acesta a fost cotat miercuri la 3,22% pe an, în scădere cu 0,01 puncte procentuale faţă de valoarea la care s-a aflat în 15 octombrie.