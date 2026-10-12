Șeful ANRE cere un plan concret pentru gazele din Marea Neagră în 2027: "Încă nu ştim ce vom face cu ele"

Șeful ANRE cere un plan concret pentru gazele din Marea Neagră în 2027: "Încă nu ştim ce vom face cu ele". Sursa foto: Agepres

O scădere a preţului la gaze nu se vede în perioada următoare şi problema pe care ar trebui să ne-o punem este ce facem cu gazul natural pe care începem să-l extragem din Marea Neagră la începutul anului 2027, a transmis, luni, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, la Forumul Gazelor Naturale, potrivit Agerpres.

"Eu aş vrea să ne întoarcem puţin şi să vă spun că ne punem foarte des, chiar obsesiv, întrebarea dacă vom avea gaze naturale în iarna aceasta, iarna trecută, în fiecare iarnă revine obsesiv această întrebare şi practic acesta a fost unul dintre lucrurile care ne-a preocupat înainte de fiecare sezon rece: dacă vom avea gaze naturale.

După ce plafonarea la gaze naturale aproape a expirat, a început să apară o a două întrebare: «Care va fi preţul gazelor?» Nu ne mai întrebam doar dacă vom avea marfa, ci şi care va fi preţul pentru gaze naturale. Prelungindu-se într-o altă formă schema de sprijin, reglementându-se preţul pentru producători la 110 lei, practic, pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică problema a fost rezolvată, însă agenţii economici au fost expuşi complet volatilităţii în piaţa de gaze naturale. (...) dacă ne uităm la preţ, nu putem să nu observăm – şi toţi putem să facem lucrul acesta în mod transparent – valorile sunt crescute.

Nu se vede niciun fel de scădere a preţului în perioada următoare şi, atunci, problema pe care ar trebui să ne-o punem este ce facem cu gazul natural pe care începem să-l extragem din Marea Neagră, la începutul anului 2027", a spus Niculescu.

În opinia acestuia, decidenţii trebuie să se gândească dacă sunt suficiente veniturile la bugetul de stat din dividende, din redevenţe şi din alte taxe pe care producătorii de gaze naturale vor trebui să le plătească pentru gazul pe care îl vor extrage din Marea Neagră sau trebuie să se gândească la valoarea adăugată pe ar trebui să o aibă acest gaz natural.

"Sunt agenţii economici care, aşa cum spuneam mai devreme, au fost afectaţi, impactaţi de această volatilitate şi de creşterea de preţ, pregătiţi să facă achiziţii de gaze naturale de la producători direct sau prin intermediul pieţelor, în aşa fel încât să-şi asigure sursa la un preţ fix pe o perioadă de timp mai lungă? Care este valoarea adăugată pe care o dăm acestui gaz?

Eu cred că ar trebui să previn din punct de vedere economic şi industrial această resursă şi să ne gândim cum poate fi dezvoltată economia României atâta timp cât avem această resursă disponibilă în câteva luni", a susţinut acesta.

Preşedintele ANRE a subliniat că nu a văzut niciun plan concret de creştere a competitivităţii economice industriale pe baza resursei pe care România urmează să o exploateze la începutul anului viitor.

"Cum vă spuneam, după părerea mea, nu sunt suficiente doar venituri la bugetul de stat din aceste activităţi şi vreau să vă spun cu toată deschiderea, sinceritatea: până acum, n-am văzut vreun plan concret de corelare a creşterii competitivităţii economice industriale legată de resursa pe care urmează să o exploatăm.

Şi exploatarea acestei resurse ştiţi bine că are o poveste complicată, decizii luate de mult timp, deci timp a fost pentru a pregăti această corelare. În 2021, îmi aduc aminte că se întrebau mulţi în spaţiul public de ce se cumpără o companie care are sediul în altă ţară şi ce va face România cu gazul respectiv. Iată că astăzi ajungem să îl extragem şi încă nu ştim ce vom face cu el", a arătat George Niculescu.

Potrivit acestuia, România ar trebui să folosească avantajul de a avea gaze naturale pentru a-şi construi economia şi industria pe baze competitive.

"Evident că este bine să fim exportatori de securitate, este bine să exportăm gaze naturale, dar eu cred că trebuie să folosim acest avantaj pe care îl avem într-un mod în care trebuie să ne construim economia şi industria pe baze competitive", a mai spus el.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a participat, luni, la cea de-a VIII-a ediţie a Forumului Gazelor Naturale: Rolul Gazelor Naturale în reindustrializarea României, eveniment organizat de Financial Intelligence în parteneriat cu Asociaţia Energia Inteligentă. Agenţia Naţională de Presă Agerpres este unul dintre partenerii media ai evenimentului.