Denisa, copilul cu tetrapareză spastică pentru care centrul UNICEF din Corbasca înseamnă întoarcerea la o viaţă normală

Denisa este o fetiță de aproape 13 ani din satul Corbasca, județul Bacău, diagnosticată cu tetrapareză spastică.

La 4 ani a avut o criză puternică de epilepsie și toate speranțele păreau pierdute.

De aproape un deceniu mama sa răstoarnă acest pronostic cu ajutorul echipei de profesioniști de la Centrul Comunitar Integrat din Corbasca.

Echipa o ajută pe Denisa să se recupereze, iar fetița face progrese vizibile.

Zâmbește, se mișcă singură și se pregătește pentru clipa când va putea să facă primii pași.

Ajutorul pe care copiii vulnerabili îl primesc în cadrul centrelor comunitare integrate deschide de UNICEF, cu sprijinul autorităților locale, face minunile posibile.

Întrebată cum a fost ziua în care a văzut-o ridicată în picioare, mama Denisei a spus: "Am o poză în tablou. Am venit de afară și am găsit-o direct sus. Așa de bucuroasă am fost."

Denisa este minunea de 13 ani pe care echipa UNICEF a cunoscut-o în 2020.

La 10 ani încă era într-un căruț de copil și avea o mobilitate redusă. Acum, după ajutor și terapie, progresele ei sunt vizibile.

Dacă echipa UNICEF nu ar fi depistat-o la timp, starea fetei s-ar fi deteriorat.

Din 2021, Denisa a continuat recuperarea și lupta cu un diagnostic crunt tetrapareză spastică.

Starea ei fizică și emoțională s-a îmbunătățit foarte mult după ședințele constante de kinetotrapie.

Denisa poate progresa și își poate trăi viața cu demnitate, doar cu ajutor pe termen lung și doar cu acces la profesioniști și la servicii medicale.

Ajutorul oamenilor buni care donează în fiecare lună este esențial pentru recuperarea copiilor vulnerabili.

