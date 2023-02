De la reclame publicitare, la roluri principale în filme | Bogdan Iancu, invitat special în bucătăria lui Ştefan Lungu | "Ea a fost cea care mi-a influenţat cariera"

Şi-a început cariera artistică în copilărie, jucând în reclame publicitare și fiind distribuit în lungmetrajele Ho Ho Ho și Condamnat la viață, iar în această sâmbătă, Bogdan Iancu a păşit cu entuziasm în bucătăria lui Ştefan Lungu.

Bogdan Iancu a gătit alături de Ştefan Lungu în cea de-a două ediţie a sezonului 4 "Gătit la costum". Tânărul actor şi-a dorit ca Ştefan să-i gătească un preparat pe care mama acestuia o pregătea destul de des în familie.

Bogdan Iancu, invitat special în bucătăria lui Ştefan Lungu

Bogdan Iancu a păşit cu încredere în bucătăria lui Ştefan Lungu. Chifteluţele din amestec de porc şi vită au fost provocarea pe care tânărul actor a lansat-o pentru gazda emisiunii "Gătit la costum".

Despre Bogdan Iancu ştim că şi-a început cariera artistică în copilărie, jucând în reclame publicitare și fiind distribuit în lungmetrajele Ho Ho Ho și Condamnat la viață.

Invitat în bucătăria lui Ştefan Lungu, Bogdan a povestit despre filmul “The Perfect Escape”, regizat de Cristina Jacob. În “The Perfect Escape”, Bogdan joacă rolul lui Sebastian, un tânăr de 24 de ani care îşi doreşte să devină cântăreţ şi care are o relaţie de iubire cu Laura, personaj interpretat de actriţa Maeva Demurger, din Franţa. Bogdan a mai colaborat cu regizorul Cristina Jacob şi la filmul “Oh, Ramona”.

"Din filmul "Oh, Ramona" sunt convins că am avut cel mai mult de învăţat. A fost un proces de pregătire riguros şi lung. Ba chiar am fost trimis şi la workshopuri, pentru că era în limba engleză. Cristina Jacob a fost cea care mi-a influenţat cariera", a spus tânărul actor.

Ca de fiecare dată, Ştefan a făcut faţă provocării, ba chiar a reuşit să pregătească nişte chifteluţe delicioase asemănătoare la gust cu cele pe care mama lui Bogdan le pregătea pentru familie.

"Nu îmi vine să cred. Seamănă cu ceea ce făcea mama. Deci, nu pot să cred! E foarte tare!", s-a arătat vizibil emoţionat Bogdan.

Reţetă de chifteluţe cu piure de cartofi

Ingrediente

amestec de carne de porc şi vită 400 gr;

ceapă;

sos de roșii 200 ml;

usturoi;

mărar;

1 ou;

200 gr făină;

4 cartofi mari;

unt.

Mod de preparare reţetă de chifteluţe cu piure de cartofi

Carnea se mixează cu toate ingredientele şi se formează chifteluţele rotunde sau plate. Acestea se prăjesc în uleiul încins. Piureul poate fi servit simplu sau cu unt.

În fiecare sâmbătă, de la 13:30, Antena 3 aduce pasionaților de gastronomie emisiunea "Gătit la costum", unde miza este preparare unor mâncăruri realizabile, delicioase și inspiraționale.

Gazda emisiunii este Ștefan Lungu, o persoană care își dorește să transmită și să transforme bucătăria și gătitul în terapie pentru sufletul telespectatorilor.