Adrian Porumboiu, despre şpaga primită de Buzatu: "E o dispută între oameni de nimic"

Cunoscutul om de afaceri Adrian Porumboiu spune că absolut toată lumea ştia de această încrengătură dintre Dumitru Buzatu şi Emil Savin şi că ceea ce au făcut împreună cei doi a fost să ţină judeţul în sărăcie şi să plimbe genţile cu bani de colo-colo.

„Buzatu m-a dezamăgit total pentru că am crezut că e un om de rasă. Și dacă am spus om de rasă, mă gândesc și la canini. Și eu am câine acasă, şi dacă-i aruncă cineva o bucată de carne sau ceva, nu o ia, dacă nu e din mâna mea sau a soției. Şi la oameni tot la fel. Dacă ești de rasă, te duci, desfaci aia, vezi ce acolo, ce ți-a pus în în geanta aia... Şi ai o reacție, nu ieşi să spui că-s banii tăi, din munca ta”, a declarat omul de afaceri.

Acesta a mai precizat că, din punctul său de vedere, este o dispută între „oameni de nimic”.

„Când ei au fost la pescuit, dar Farmazon ținea undiță, peștele aruncat în apă era peștele DNA-ului, adică banii. Când au scos de acolo, au tras undiţa, maidanezul Buzatu a sărit și a luat... Avea încredere. Uite, și la mine în curte intră mai mulți, dar nu sunt toți prieteni cu câinii, ei știu despre ce e este vorba. Verifici treaba asta. Am vorbit o diferență, poate nu șochează, dar este o realitate. Până la urmă, dacă ești de rasă și ești un om de ținută, verifici ce ai acolo. Poate că asta e obișnuința, așa fac cei care se ocupă cu trebui din astea. E o dispută între oameni de nimic, şi unul şi celălalt”, a mai adăugat Adrian Porumboiu.

Dumitru Buzatu, care conduce județul Vaslui de mai bine de 30 de ani, a fost reţinut sâmbătă dimineaţa de procurorii DNA Iaşi, după ce a fost prins vineri seara în timp ce primea 1,25 milioane de lei mită pentru a ajuta o companie să obţină un contract. Ulterior, Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv.