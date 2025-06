Dubai introduce săptămâna de lucru de patru zile și program redus

Dubai a introdus oficial săptămâna de lucru de patru zile și un program redus pentru angajații din sectorul public, ca parte a unei inițiative cu scopul de a îmbunătăți echilibrul între viața profesională și cea personală, scrie Time Out.

Această decizie vine în urma unui program pilot implementat cu succes în 2024 pentru angajații din instituțiile guvernamentale.

Noua strategie, denumită „Our Flexible Summer 2025”, se va aplica de marți, 1 iulie, și va fi valabilă până vineri, 12 septembrie.

Departamentul de Resurse Umane al Guvernului din Dubai a pus în aplicare acest program de lucru redus pentru perioada verii, cu scopul de a oferi angajaților un echilibru mai bun între muncă și viața personală.

Faza pilot a inițiativei a fost desfășurată în 21 de instituții guvernamentale din Dubai și a demonstrat o creștere a satisfacției angajaților, o îmbunătățire a productivității și un mediu de lucru mai bun.

Programul extins din acest an vine în continuarea inițiativei pilot din 2024, care a fost desfășurată în perioada august–sfârșitul lunii septembrie și a inclus doar 15 entități guvernamentale.

Angajații guvernamentali din cele 21 de entități implicate vor fi împărțiți în două grupuri, cu un program adaptat săptămânii oficiale de lucru de cinci zile în sectorul public.

