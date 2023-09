Poziția greșită pe care o avem când lucrăm la birou: ”Generează pe coloană o presiune cu 40%-80% mai mare decât când stăm în picioare!”

Durerea face parte din viața noastră, a oamenilor. Și, din păcate, nu doar a celor cu vârstă înaintată, ci și a celor care abia au trecut de 20 de ani.

Problema este că durerea face parte din viața noastră chiar din vina noastră. Pentru că nu ne îngrijim de noi, pentru că nu punem sănătatea pe primul loc și uităm de noi în fața dispozitivelor și a computerelor.

Este adevărat că uneori ne este imposibil să reducem perioada de timp petrecută la calculator, deoarece munca ne cere acest lucru. Dar putem să ne îmbunătățim situația! Și nu cu ajutorul medicamentelor sau a cine știe ce procese costisitoare. Ci doar prin a avea grijă la poziția pe care o adoptăm.

Alexandru Ilie, Specialist în Recuperare Medicală prin Fizioterapie, a explicat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN care este cea mai bună poziție pentru cei care lucrează mult la calculator sau la birou.

”Tineri de 25-27 de ani, care deja merg la neurolog pentru că îi doare cervicala”

”Majoritatea persoanelor se plâng de dureri de coloană. Majoritatea, tineri de 25-27 de ani, care deja merg la neurolog pentru că îi doare cervicala, îi doare zona lombară la vârsta aceasta...

Neurologul, în mod justificat, le spune că trebuie să realizeze un examen în rezonanță magnetică, un RMN, și evidențiază astfel prolapsuri discale sau hernii.

Ce este impactul tech neck

Am vorbit în ultimii trei ani de zile extraordinar de mult despre impactul tech neck, așa cum îl numesc americanii. Este acel sindrom de cap și gât anteriorizat, produs prin obiceiul acesta, pentru că tu stai patru sau cinci ore pe zi cu capul în jos.

Un neurochirurg din Statele Unite a arătat că această poziție poate crește presiunea asupra discurilor cervicale de 5 până la 7 ori mai mult decât o postură normală. Deci, cu alte cuvinte, tu distrugi sănătatea discului de cinci-șapte ori mai repede decât a fost el proiectat ca termen. Din acest motiv este normal ca literatura de specialitate să ne învețe că procesul de distrugere a discului este fiziologic după 65-70 de ani. Dar dacă vin și spun că de la 5 ani până la 25 de ani l-am uzat de cinci ori mai mult sau de șapte ori mai mult decât era proiectat, faci cu ușurință calculele și vezi că această capacitate de utilizare a discului a ajuns tot acolo. Și ajungi la 25 de ani, 27 de ani, cu hernie de disc cervicală. Care într-adevăr este într-o dinamică fantastică în ultimii 20 de ani, de când obiceiul comunicării s-a schimbat.

Toate telefoanele din vremurile noastre ne oferă posibilitatea să monitorizăm timpul petrecut pe ele și unde am petrecut acest timp. Cât am stat în aplicații ce au necesitat texting și cât am stat în convorbiri telefonice. Și așa putem vedea că am stat aproximativ trei-patru ore cu capul în jos pentru că am petrecut timp pe internet, pe tot felul de platforme, am petrecut în texting, în comunicare”, explică Alexandru Ilie.

”Statul pe scaun generează pe coloana lombară o presiune cu 40%-80% mai mare decât în ortostatism”

Problema este că nu doar poziția se schimbă, ci apar și probleme grave, care, de multe ori, ajung să fie rezolvate chirurgical. Este important de subliniat însă faptul că, înainte de a ne programa pentru o astfel de operație, ar trebui să cerem mai multe opinii și să facem tot posibilul să rezolvăm problema prin mișcare.

”Oamenii sunt extrem de surprinși când vin la mine și eu le explic că s-a rupt discul. Și ei sunt uimiți de faptul că s-a rupt discul fără să se lovească. Dar da, se rupe discul! Am tot felul de mulaje prin care pot arăta ce se întâmplă din punct de vedere al pârghiilor în momentul în care noi stăm cu capul aplecat spre înainte.

Statul pe scaun generează pe coloana lombară o presiune cu 40%-80% mai mare decât în ortostatism. Ce înseamnă asta? Dacă ai 100 de kg, ai presiune în coloană când ești în picioare de 100 kg, iar când ești în așezat, ai presiune în coloană de 140 de kg sau 180 de kg, în coloana inferioară. Deci în locul de distribuire lombar sacru, jos de tot”, a mai spun specialistul.

Poziția ”următoare”, cea mai recomandată

”Poziția pe care ar trebui să o adopte aceste persoane este poziția împinsă ușor spre spate. Scaunul care te împinge la 105 - 110 grade, în momentul în care te duci cu spatele ușor înapoi, ai parte de 105 –110 grade care degrevează acel stres despre care vorbeam. Este cea mai confortabilă poziție pentru zona lombară.

Foarte multă lume mă întreabă care este poziția corectă de a sta la birou. Poziția ideală este ”următoarea”. Și când spun ”următoarea” mă refer la următoarea poziție. Adică acum stau jos, după mă ridic în picioare, apoi îmi iau o minge din aia mare de gimnastică pe care pot sta, apoi îmi iau un scaun mai înalt, cu spătar. Deci schimb permanent poziția în care lucrez”, a concluzionat Alexandru Ilie în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.