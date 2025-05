Premierul Albaniei a îngenuncheat în faţa Giorgiei Meloni, scena a fost filmată la Summitul CPE. Cum i s-a adresat lui Emmanuel Macron

Premierul Albaniei, Edi Rama, a îngenuncheat vineri în faţa Giorgiei Meloni, pe covorul roşu întins pentru summitul Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduit de Tirana. Întreaga scenă a fost filmată de numeroşi jurnalişti, iar imaginile au făcut înconjurul lumii. Mai mult, premierul socialist albanez i s-a adresat preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, cu formula "Majestatea Voastră".

În vârstă de 60 de ani, Edi Rama a dat reuniunii Comunităţii Politice Europene un ton vesel, cu o serie de glume și gesturi neobișnuite. Îngenuncherea în fața omoloagei sale italiene Georgia Meloni a fost de departe cea mai comentată de cei prezenţi la scenele unice, dar şi de numeroşi experţi.

La sosirea șefei guvernului italian, pe care premierul albanez o numește "sora sa", Edi Rama a pus un genunchi în covorul roșu pe care mergeau liderii europeni către intrarea Operei din Tirana, unde a avut loc summitul CPE.

› Vezi galeria foto ‹

"Face asta doar ca să fie la fel de înalt ca mine", a reacționat spontan și râzând Giorgia Meloni, binecunoscută prin statura ei scundă, potrivit Agerpres.

Edi Rama, un eurofil convins al cărui partid tocmai a câștigat alegerile legislative, a fost jucător profesionist de baschet și are o înălțime de peste doi metri. Iar în momentul în care a îmbrăţişat-o pe "sora" lui, Georgia Meloni, s-a văzut foarte clar diferenţa de înălţime dintre ei.

Albanian PM Edi Rama graciously knelt before Italy’s PM Giorgia Meloni.—a gesture some might call chivalrous, though others might wonder if the script got flipped !! pic.twitter.com/JaokwKVk3S