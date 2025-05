Ilie Bolojan îl felicită pe Edi Rama pentru câştigarea alegerilor din Albania: "Sunt nerăbdător să vă întâlnesc la summitul CPE"

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, l-a felicitat joi după-amiaza pe Edi Rama pentru câştigarea alegerilor din Albania, menţionând că este încântat să îl revadă vineri la reuniunea Comunităţii politice europene (CPE), găzduită de Tirana, potrivit Agerpres.

În vârstă de 56 de ani, Ilie Bolojan a transmis mesajul de felicitare către premierul albanez pe platforma X, fosta Twitter. După ce şi-a adjudecat victoria, Edi Rama a promis că Albania va adera la UE până în 2030.

"Felicitări, Edi Rama privind re-alegerea dumneavoastră! Sunt nerăbdător să vă întâlnesc mâine, la summitul Comunităţii politice europene", a transmis, pe platforma X, preşedintele interimar Ilie Bolojan.

Congratulations, @ediramaal, on your electoral victory! Looking forward to meeting you tomorrow at the European Political Community Summit in Tirana.