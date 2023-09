Obiceiul banal care duce la cancer și alte boli grave! Alexandru Ilie: ”Este mai periculos decât fumatul” | Milioane de români îl au

Știați că există un obicei banal, pe care cei mai mulți dintre noi îl avem, și care poate duce la boli grave, inclusiv cancer? ”Este mai periculos decît fumatul”, spun specialiștii.

Sursa foto: SnapwireSnaps / Pixabay

Alexandru Ilie, Specialist în Recuperare Medicală prin Fizioterapie, vine cu un nou concept în România și promite să îi ajute pe cei care își doresc cu adevărat acest lucru să ducă o viață cu ”zero durere”. De ce spunem că românii chiar trebuie să își dorească acest lucru? Bineînțeles, pentru că este nevoie de puțin efort și sacrificiu și din partea lor.

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudului, de la Antena 3 CNN, Alexandru Ilie a vorbit despre un obicei pe care milioane de români îl au și care poate duce la cancer și la alte boli extrem de grave. Este chiar mai periculos decât fumatul, spune specialistul.

”Am devenit foarte comozi, tehnologia ne ajută. Reușim să facem bani în timp ce stăm cu fundul pe scaun, iar acest over sitting, americanii l-au numit ”sitting is the new smoking”. Și au oferit chiar și evidențe științifice prin care au arătat de ce poziția așezat, menținută timp de opt ore pe zi, poate fi la fel sau chiar mai gravă decât obiceiul fumatului care este cunoscut de către publicul larg că poate să nască cancer, copii cu malformații, poate să genereze cancer la nivelul maxilarului. Deci evidențele deja se știu. Toată lumea se teme astăzi de fumat”, explică Alexandru Ilie.

”Dar despre așezat, nimeni nu știa că poate să genereze cancer de colon, nimeni nu știa că poți să ai tromboză venoasă profundă, deci probleme de circulație a sângelui. Pentru că în momentul în care noi stăm pe scaun, creierul înțelege că noi, de fapt, suntem în vacanță, suntem în odihnă, iar metabolismul se relaxează foarte mult, scade ritmul cardiac, frecvența cardiacă este foarte redusă. Pentru că tu pari că te odihnești. Nu ai nevoie de foarte mult sânge în organismul tău.

Din acest motiv și nivelul de acuitate mentală, deci capacitatea de a te concentra, poate să fie alterată. Și ce a găsit omul modern ca soluție? Cafeaua. Am nevoie să îmi biciuiesc sistemul nervos central ca să îmi cresc nivelul de atenție, să mă pot concentra pe task-ul pe care îl am. În contrapartidă cu a începe să fac puțină mișcare pentru a-mi pompa sângele în organism care imediat îmi dezvoltă această acuitate, capacitate de a mă concentra în fața obiectivului pe care îl am”, a mai spus specialistul în recuperare medicală.

Ei bine, din păcate nu putem evita acest lucru. Milioane de români au un job care presupune munca la birou. Cu alte cuvinte, poziția așezat face parte din viața lor timp de multe ori pe zi. Alexandru Ilie vine însă cu vești bune și pentru aceștia! Existe moduri de a combate efectele statului la birou. Și nu ne referim aici la lucruri complicate, ci la mișcări simple care pot fi efectuate oriunde și oricând.

Pentru a afla care sunt acestea dar și multe alte subiecte interesante, precum care este modul de funcționare al medicamentelor asupra noastră și de ce acestea nu sunt indicate întotdeauna, puteți afla numai în această seară, la ora 17:00, în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.