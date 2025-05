Descoperire uluitoare: O copie a Magna Carta, cumpărată cu 27,50 dolari de Harvard, s-a dovedit a fi un original rar din 1300

Academicienii cred că documentul descoperit la Harvard este unul dintre cele doar șapte exemplare din ediția din 1300. Foto: Getty Images

O copie a Magna Carta, cumpărată în urmă cu zeci de ani de Facultatea de Drept de la Harvard pentru doar 27,50 dolari, s-a descoperit a fi un original extrem de rar din anul 1300, potrivit unor noi cercetări. Istoricii britanici au reușit să verifice autenticitatea documentului după ce un academician a dat peste el în timp ce căuta prin arhivele online ale Facultății de Drept de la Harvard, scrie CNN.

"Lucram de acasă... căutam copii neoficiale ale Magna Carta și am găsit destul de multe”, a declarat joi pentru CNN David Carpenter, profesor de istorie medievală la King's College London, povestind momentul în care a făcut descoperirea.

"În sfârșit am ajuns la manuscrisul numărul 172 al Facultății de Drept Harvard, am dat clic pe el, așteptându-mă să văd un regulament. Și ceea ce am văzut... era un original al Magna Carta din 1300”, a spus Carpenter.

Șocat de descoperirea sa, academicianul a afirmat că l-a contactat imediat pe Nicholas Vincent, profesor de istorie medievală la Universitatea din East Anglia și coleg "expert în Magna Carta".

"Am întrebat: «Asta este ce cred eu că este?» Iar el a răspuns: «Da, și eu cred că este»", a povestit Carpenter.

Magna Carta este adesea considerată cea mai veche declarație a drepturilor omului, fiind recunoscută pentru consacrarea principiilor statului de drept în dreptul englez. Conform site-ului Parlamentului Regatului Unit, carta a fost prima care „a consemnat în scris principiul conform căruia regele și guvernul său nu sunt mai presus de lege”.

Astăzi, este venerată în întreaga lume ca documentul care a stabilit principiul că toți, inclusiv monarhul, sunt supuși legii.

"El (Regele) nu putea pur și simplu să spună: «Taie-i capul, închide-l, îi confisc proprietatea». Dacă voia să acționeze împotriva ta, trebuia să o facă prin proceduri legale", a explicat Carpenter.

Academicienii cred că documentul descoperit la Harvard este unul dintre cele doar șapte exemplare din ediția din 1300 a Magna Carta, emisă de regele Eduard I, care încă există.

Amanda Watson, decan adjunct pentru servicii bibliotecare al Facultății de Drept Harvard, a felicitat cercetătorii britanici pentru "descoperirea fantastică". Ea a adăugat că noua cercetare "exemplifică ceea ce se întâmplă atunci când colecții magnifice, precum cea a Bibliotecii de Drept Harvard, sunt deschise unor cercetători străluciți".

Biblioteca Facultății de Drept a Universității Harvard a cumpărat documentul în 1946, printr-o licitație organizată de librăria londoneză Sweet & Maxwell, potrivit registrului de acces. Catalogul licitației descria manuscrisul drept o "copie... făcută în 1327... oarecum frecată și pătată de umezeală", se arată într-un comunicat de presă care anunța descoperirea.

Librarii londonezi îl deținuseră pentru o perioadă scurtă, după ce îl achiziționaseră de la pilotul vicemaresalului aerian Maynard din Primul Război Mondial, care la rândul său îl moștenise de la doi lideri activiști împotriva comerțului cu sclavi.

"Proveniența acestui document este pur și simplu fantastică. Având în vedere locul în care se află, problemele actuale legate de libertăți, de sensul tradiției constituționale din America – nu s-ar putea inventa o proveniență mai minunată decât aceasta.", a declarat Vincent în comunicatul de presă.

Mai multe detalii revelatoare au indicat autenticitatea documentului, a explicat Carpenter, inclusiv stilul scrisului de mână și litera mare "E" de la începutul primului rând – care semnifică "Edwardus".

Dimensiunile documentului, de 48,9 centimetri pe 47,3 centimetri, au fost de asemenea în concordanță cu celelalte șase exemplare originale cunoscute anterior. Ulterior, imaginile ultraviolete și alte fotografii furnizate de Facultatea de Drept Harvard au fost folosite pentru a "potrivi" textul documentului nou descoperit cu celelalte exemplare originale, a spus Carpenter.

"Asta m-a convins că este într-adevăr autentic", a adăugat el.

Cei doi academicieni urmează să viziteze Harvard în iunie, cu ocazia unei sărbători care va marca descoperirea acestui document medieval. După acel moment, Carpenter crede că manuscrisul va fi expus publicului ca "una dintre bijuteriile coroanei" colecției Harvard.