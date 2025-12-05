Parlamentul grec aprobă achiziţionarea de sisteme de rachete de la Israel, de aproape 800 milioane de dolari

Grecia şi Israelul au legături economice şi diplomatice puternice. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Legislatorii greci au aprobat joi seară achiziţionarea a 36 de sisteme de artilerie cu rachete PULS de la Israel pentru suma de circa 650 de milioane de euro (757,84 milioane de dolari), au declarat pentru Reuters doi oficiali informaţi în legătură cu acest subiect, potrivit Agerpres.

Grecia a afirmat că va cheltui aproximativ 28 de miliarde de euro (32,66 miliarde de dolari) până în 2036 pentru a-şi moderniza forţele armate, în contextul în care lasă în urmă criza datoriilor din 2009-2018 şi încearcă să ţină pasul cu rivala sa istorică, Turcia.

"Într-o sesiune cu uşile închise, comisia de apărare a parlamentului a aprobat achiziţionarea PULS", a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt familiarizat cu problema. Un al doilea oficial a confirmat aprobarea tranzacţiei de către legislativ, adăugând că preţul ar fi între 650 şi 700 de milioane de euro.

Reuters a relatat în noiembrie că Grecia era în discuţii cu Israelul pentru aceste sisteme.

Grecia şi Israelul au legături economice şi diplomatice puternice, au efectuat mai multe exerciţii comune în ultimii ani şi operează un centru de antrenament aerian în sudul Greciei.

Grecia poartă de asemenea discuţii cu Israelul pentru dezvoltarea unei "cupole" de apărare antiaeriană şi antirachetă în valoare de 3 miliarde de euro.

Sistemul PULS, fabricat de compania israeliană Elbit, are o rază de acţiune de până la 300 km şi va ajuta la protejarea frontierei de nord-est a Greciei cu Turcia şi a insulelor greceşti din Marea Egee, au precizat oficialii citaţi. Acordul include şi fabricarea de componente în Grecia.

Grecia şi Turcia, aliaţi în NATO, sunt de mult timp în conflict pe teme ca limitele platformelor lor continentale, resursele energetice, zborurile peste Marea Egee, precum şi insula Cipru, divizată etnic.