A murit Cary-Hiroyuki Tagavwa, actorul japonez devenit celebru pentru rolul și replicile memorabile din „Mortal Kombat”

Publicat la 08:52 05 Dec 2025

Cary-Hiroyuki Tagawa a mai jucat în „Ultimul împărat”, „Pearl Harbor”, „Licence to Kill” și serialul „Omul din castelul înalt”. Foto: Getty Images

Actorul japonez Cary-Hiroyuki Tagawa, devenit celebru în întreaga lume după ce l-a interpretat pe vrăjitorul malefic Shang Tsung din filmul „Mortal Kombat” a murit în Santa Barbara, la vârsta de 75 de ani, informează Variety și Los Angeles Times.

Tagawa s-a mai remarcat în peliculele „Ultimul împărat”, al lui Bernardo Bertolucci, „Omul din castelul înalt” sau filmul din seria James Bond „Licence To Kill”.

Actorul a mai jucat în „Rising Sun”, „Pearl Harbor”, „Planeta maimuțelor” și „Memoriile unei gheișe”.

Tagawa este însă cunoscut în special pentru rolul lui Shang Tsung din filmul „Mortal Kombat”, din 1995, al cărui succes a dezvoltat ulterior o întreagă franciză. Actorul a mai apărut ulterior în același rol în serialul „Mortal Kombat Legacy” (2013) și și-a înregistrat vocea pentru același personaj din jocul „Mortal Kombat 11”.

Cary-Hiroyuki Tagawa a avut astfel, în rolul vrăjitorului Shang Tsung din „Mortal Kombat”, două replici inconfundabile -„Your soul is mine” („Sufletul tău îmi aparține”) și „Fatality” - devenite veritabile meme-uri.