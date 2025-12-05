Explozii în capitala Ceceniei. Un zgarie-nor din Groznîi, mândria lui Kadîrov, a fost lovit de o dronă ucraineană

Imaginile de la fața locului arată impactul la etajului 28. FOTO: Captură video/X/ WarTranslated

O dronă ucraineană s-a izbit de zgârie-norul Groznîi-City din centrul Ceceniei vineri, declanșând o explozie puternică care a distrus mai multe etaje ale celei mai emblematice clădiri din regiune, potrivit kyivpost.com.

Primele rapoarte au venit de la canalul cecen de opoziție Telegram NYISO, susținut ulterior de grupul ucrainean de monitorizare Exilenova+.

Imaginile de la fața locului arată impactul în jurul etajului 28 și distrugând fațada pe mai multe niveluri. Oficialii ceceni nu au comentat încă.

Turnul găzduiește unele dintre cele mai importante birouri din republică - inclusiv Consiliul de Securitate Cecen, Ministerul Turismului, Camera de Audit, comisia electorală regională, filiala locală a Ministerului Justiției, biroul de recepție al Rusiei Unite și compania de stat Chechen Neftekhim Prom.

Explosions reported in Grozny, Russian-occupied Chechnya, near an FSB building that may have been the target. pic.twitter.com/voybHBAx9t — WarTranslated (@wartranslated) December 5, 2025

Exilenova+ a menționat că clădirea se află lângă sediul FSB din Cecenia, care ar fi putut fi ținta vizată înainte ca drona să fie deviată, posibil prin război electronic rusesc.

Atacul a avut loc în contextul în care agenția aviatică rusă Rosaviatsia a impus vineri restricții temporare de zbor pe aeroporturile din Groznîi, Vladikavkaz, Magas și Mineralnye Vody, din cauza amenințării crescânde a dronelor.

Atacul este cel mai recent dintr-un val tot mai mare de atacuri ucrainene în Cecenia. Pe 2 decembrie, dronele au lovit o instalație FSB din districtul Achhoy-Martan, provocând pagube semnificative.

În aceeași noapte, dronele ucrainene ar fi atacat Gudermes, un alt oraș din Cecenia. Conform mai multor canale Telegram, dronele au vizat un amplasament folosit de Regimentul Akhmat - o unitate a Gărzii Naționale a Rusiei compusă în mare parte din luptători ceceni și subordonată direct liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov.

Val de atacuri cu drone în Cecenia

Cu câteva zile mai devreme, pe 27 noiembrie, o altă dronă a lovit o unitate a Gărzii Naționale „Akhmat-Sever” din districtul Baysangurov și un amplasament militar separat din districtul Shatoi, unde se află Regimentul 291 Pușcași Motorizați ai Gărzii Rusiei.

Valul anterior de atacuri cu drone în Cecenia a fost înregistrat la sfârșitul anului 2024. Pe 29 octombrie 2024, Kadîrov a raportat un atac cu drone asupra Universității Forțelor Speciale din Gudermes.

Pe 4 decembrie 2024, o dronă a lovit sediul Regimentului de Poliție și Patrulă Kadîrov din Grozny. Presa a relatat ulterior că ținta a fost Cazarma nr. 6, unde 13 ceceni deținuți au fost uciși extrajudiciar în ianuarie 2017.

În dimineața zilei de 12 decembrie 2024, dronele au lovit Regimentul 2 al Ministerului Afacerilor Interne cecen, rănind patru gardieni, potrivit lui Kadîrov.

Un alt atac a urmat pe 15 decembrie, când explozii au lovit Groznîi, canalele rusești Telegram dând vina pe dronele ucrainene. Canalul NIYSO a raportat cel puțin cinci explozii care au vizat o bază a poliției antirevoltă, forțele Ministerului de Interne și un amplasament militar.

Moscova a dat vina, de asemenea, pe dronele ucrainene atunci când forțele cecene au lansat o rachetă de apărare aeriană asupra unui avion civil azer deasupra Groznîi în decembrie 2024, declanșând o confruntare diplomatică de luni de zile între Baku și Moscova, până la sfârșitul anului 2025, când liderii celor două țări s-au împăcat public.