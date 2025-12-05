Bogdan Ivan: „Centrala electrică de la Brazi a fost repornită astăzi”

Bogdan Ivan a verificat procesul de repornire a centralei electrice de la Brazi / sursă foto: Facebook - Ministerul Energiei

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat, vineri, că centrala electrică de la Brazi, care aparţine OMV Petrom, a fost repornită începând cu ora 07:00, după ce a fost oprită în data 2 de decembrie, ca urmare a problemelor în alimentarea cu apă, generate de situaţia de la Paltinu.

„Centrala a fost repornită astăzi, începând cu ora 07:00. Prima turbină pe gaz, cu o putere instalată de aproape 300 MW, a fost integrată în SEN la ora 11:30”, informează Ministerul Energiei.

El a precizat că a verificat procesul de repornire a centralei electrice de la Brazi.

„Vreau să anunţăm faptul că, după o pauză de două zile şi jumătate, centrala Brazi a fost repornită şi începe să injecteze 300 MW în Sistemul Energetic Naţional şi pe această cale vreau să-I asigur pe toţi oamenii care acum se uită la noi că România este în siguranţă, avem suficientă energie pentru piaţa de energie din ţara noastră.

În această perioadă, ce nu am putut să generăm din această centrală pe gaz am compensat prin centralele electrice pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi putem să pornim din nou această centrală”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

În cursul zilei de joi, Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova anunțase că are capacitatea de a reporni centrala electrică de la Brazi, la debitul cerut de 85 l/s. "Exploatare Sistem Zonal Prahova anunţă funcţionarea la capacitate 100% din punct de vedere industrial", a transmis ESZ Prahova, într-un mesaj pe Facebook.

Problemele de la Barajul Paltinu, care afectează zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița, au dus la întreruperea activității la centrala electrică de la Brazi, deținută de Petrom, marţi. Aceasta asigură 10% din producția națională de energie electrică.