ESZ Prahova: Funcţionăm la capacitate maximă din punct de vedere industrial. Putem reporni centrala electrică de la Brazi

Centrala electrica Petrom de la Brazi. Foto: Agerpres

Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova a anunţat joi seară că are, în acest moment, capacitatea de a reporni centrala electrică de la Brazi, la debitul cerut de 85 l/s. "Exploatare Sistem Zonal Prahova anunţă funcţionarea la capacitate 100% din punct de vedere industrial", a transmis ESZ Prahova, într-un mesaj pe Facebook, potrivit Agerpres.

"Exploatare Sistem Zonal Prahova anunţă funcţionarea la capacitate 100% din punct de vedere industrial. În acest moment, avem capacitatea de a relua funcţionarea Centralei Electrice (OMV Petrom), la debitul cerut de 85 l/s. De asemenea, volumul de apă furnizat în prezent pentru funcţionarea Rafinăriei Petrobrazi este stabil şi asigură utilizarea planificată, la 86 l/s", precizează ESZ într-o postare pe Facebook.





ESZ subliniază că Rafinăria Petrobrazi nu a fost oprită niciun moment.



"De menţionat faptul că Rafinăria nu a fost oprită niciun moment. Împreună cu Termo Ploieşti şi cu sprijinul Apa Nova Ploieşti, am făcut posibilă furnizarea apei industriale către Rafinărie", se mai menţionează în postarea citată.

Problemele de la Barajul Paltinu, care afectează zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița, au dus la întreruperea activității la centrala electrică de la Brazi, deținută de Petrom, marţi. Aceasta asigură 10% din producția națională de energie electrică.