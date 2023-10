Secretul prin care Dani Oțil își păstrează silueta de invidiat: "Sunt înzestrat cu o capacitate pe care o doresc multora!"

Dani Oțil are o silueta de invidiat, însă nu totul ține de dietă în ceea ce îl privește.

Sursa foto: iThink Antena 3 CNN

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, realizatorul TV Dani Oțil a explicat care este secretul prin care își păstrează silueta de invidiat.

”Am fost înzestrat cu o capacitate pe care o doresc multora. Eu locuiesc între gurmanzi, dar mie nu îmi este poftă de nimic...

Poate zic uneori că aș vrea ceva dulce, dar nu visez că mă aleargă eclerele sau amandinele. Soția mea uneori se ridică din pat și spune ”vai, ce aș mânca niște amandine”. Și eu zic: ”Dar nu vrei mai bine să bem o cacao cu lapte, sau pâine cu miere?”. ”Nu, eu vreau anumite amandine de la un anumit laborator!”.

Eu nu am această problemă. Dar recunosc că eu consum enorm! Pentru că în weekend eu sunt 6-7 ore pe motor, în pădure, și nu mă întreabă nimeni dacă îmi este greu sau îmi este ușor, pentru că la Enduro este simplu. Dacă te oprești, nu ajungi acasă. Consum enorm la antrenament, și dacă ai arderi, poți să și mănânci. Dar nu exagerez niciodată cu mâncarea, nu am fost niciodată un gurmand. Am aceeași greutate din 1999”, a explicat Dani Oțil în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.