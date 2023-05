De ce sunt rârâiții simpatici și sâsâiții antipatici? "Când îl auzi, deja îl vezi mai urât!"

Se spune că vorba dulce, mult aduce, dar nu știm să existe o astfel de zicală valabilă și pentru peltici sau sâsâiți, cum li se mai spune celor care nu pronunța corect litera S.

Sursa foto: Antena 3 CNN | iThink

Invitată la iThink cu Iusti Fudulu, una dintre cele mai cunoscute specialiste și trainer de Public Speaking din România, Teodora Mețiu, a dezvăluit care este percepția oamenilor despre cei care au deficiențe în pronunție.

Rârâiții sunt acceptați, sâsâiții sunt evitați...

"Eu n-aș lucra la «R-ul» unei persoane, l-aș lăsa rârâit, pentru că rârâiții par a fi cei mai simpatici oameni de pe planetă. Avem o problemă în schimb cu sâsâiții... Aceștia sunt văzuți, nu doar mai puțin inteligenți, sunt văzuți mai urâți estetic de când sunt în realitate. Când îl auzi, tu îl vezi deja mai urât. Imaginează-ți o tipă superbă, crezi că frumusețea aia pe care o vezi din colțul sălii mai e la fel de frumoasă? Ochii ei sunt la fel de frumoși, buzele ei sunt la fel de frumoase, dar vorbirea ne face de fapt să fim mai frumoși sau mai urâți de cât suntem în realitate. Și asta nu știm", susține experta în comunicare, Teodora Mețiu.

Care e leacul sâsâiților?

"Dacă un sâsâit este considerat de ceilalți mai puțin inteligent decât unul care nu are această deficiență, să presupunem că un om care are deficiența lui «S» merge într-un interviu de angajare. Acolo sunt și alții și au CV-uri, în mare, cam la fel. Probabil că sâsâitul va pierde. «S-ul» nu convinge, ci îți dă o aroganță pe care tu nu o ai. Și se corectează atât de ușor, pentru că foarte mulți sâsâiți pun limba între dentiții. E mai mult de poziția limbii. Nu prea am întâlnit cazuri de sâsâiți pe care să nu-i ajut destul de repede", mărturisește Teodora Mețiu, unul dintre cei mai căutați traineri de public speaking din România.

