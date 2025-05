Jill Sobule, cunoscută pentru hiturile „I Kissed a Girl” și „Supermodel”, a murit într-un incendiu

Jill Sobule avea programat un concert în acest weekend, în Colorado / sursă foto: Getty Images

Cântăreața americană Jill Sobule a murit la vârsta de 66 de ani, în urma unui incendiu care a izbucnit în locuința sa din Woodbury, Minnesota, o suburbie a orașului Minneapolis. Autoritățile locale investighează în prezent cauza incendiului, potrivit BBC.

Sobule a devenit cunoscută în 1995, odată cu lansarea piesei „I Kissed a Girl”, un cântec cu tematică LGBTQ care a ajuns în Top 20 Billboard – o premieră la acea vreme.

Un alt hit al său, „Supermodel”, a fost inclus pe coloana sonoră a filmului de succes Clueless, contribuind la ascensiunea ei în muzica mainstream.

Managerul ei, John Porter, a transmis că artista a fost „o forță a naturii” și „o apărătoare a drepturilor omului”, subliniind impactul pe care l-a avut muzica ei asupra culturii pop.

Jill Sobule a lasant 12 albume de-a lungul timpului

Cariera lui Jill Sobule a început în anii ’90, cu albumul de debut Things Here are Different, produs de Todd Rundgren.

De-a lungul timpului, a lansat 12 albume în care a abordat teme sociale importante, precum pedeapsa cu moartea, tulburările alimentare și drepturile persoanelor LGBTQ+.

A colaborat cu artiști cunoscuți, printre care Neil Young, Cyndi Lauper și Tom Morello.

În anul 2009, Sobule şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, „California Years”, şi apoi a luat o pauză prelungită.

În 2018, ea a lansat ceea ce este acum ultimul ei album, „Nostalgia Kills”.

„Am fost propria mea procrastinatrix, aşa o numesc eu”, a declarat ea pentru Billboard într-un interviu din 2018 despre pauza ei lungă între albume.

„Am început să iubesc din nou muzica - să iubesc să ascult, să iubesc să scriu şi spiritul original al motivului pentru care am făcut asta în primul rând, presupun”, a adăugat ea.

Sobule a adăugat că îi place să cânte, „şi îmi place să spun poveştile cântecelor”.

Potrivit site-ului său, Jill Sobule avea programat un concert în acest weekend, în Colorado, și alte spectacole în diferite orașe din Statele Unite, în vară și toamnă.

Firma sa de PR a anunțat că, până la finalul anului, va fi organizat un eveniment oficial pentru a-i celebra viața și moștenirea artistică.