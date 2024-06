Materia care ar putea fi predată în școlile din România: „Am început deja să intrăm în sistemul educațional de stat”

Materia a fost implementată deja în cinci județe ale țării, fiind predată de peste 1.000 de cadre didactice.

Sursa foto: Getty Images / Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images

Sorin Popa, Speaker, Coach şi Teacher Certificat Maxwell Leadership Certified Team, a vorbit în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN despre o nouă materie care ar putea fi implementată în școlile din România.

Pasionat de domeniile dezvoltării personale, al comunicării şi al educației, Sorin Popa a petrecut mai bine de 10 ani studiind conceptele ce au ajutat milioane de oameni din întreaga lume să-şi modeleze viețile așa cum şi-au dorit.

”În orice organizație, cultura pornește de la lider”

Totul pleacă însă de la valori. Valori sănătoase sau valori mai puțin sănătoase. Multe dintre acestea plecând chiar de la lideri.

”În orice organizație, cultura pornește de la lider, sau cel puțin așa ar trebui, în cursurile de cultură organizațională pe care le facem asta încercăm să transmitem, faptul că echipa de conducere definește cultura după care se luptă și creează instrumente să o transmită în toate colțurile organizației.

Ei bine, într-o țară, echipa de conducere ne-o alegem, și atunci practic noi trebuie să știm care ne sunt valorile, care trebuie să fie cultura la nivel național și să punem oameni care respectă și care au acele valori. Să punem oameni în poziții de conducere care nu fac greșeli nu o să ne iasă niciodată, nu se poate așa ceva. Ar însemna să nu punem oameni, să punem roboți sau mașini. Oricum vor face tâmpenii și greșeli, și vor învăța din asta. Dar dacă au un sistem de valori corespunzător, greșelile sunt doar unelte educaționale care ne învață să facem mai bine lucrurile”, spune el.

”Am pornit procese transformaționale în mai multe țări”

Însă sistemele de valori se pot învăța, indiferent de vârstă.

”După ce am mers în Guatemala, în 2015 a urmat Paraguay, chiar președintele din Paraguay ne-a invitat, am fost în Costa Rica, Republica Dominicană, acum recent am fost în Panama, deci în vreo cinci sau șase țări deja am lansat astfel de proiecte transformaționale la nivel de întreaga țară, cu caracter gratuit. Nu puteam merge să cerem bani pentru asta, oamenii care au nevoia cea mai mare pentru astfel de materiale și de schimbări sunt cel mai puțin dispuși să investească bani în procese de genul acesta. Dar s-a găsit finanțare internațională, donații, sponsorizări, și practic într-un sistem nonprofit, printr-o fundație internațională, să mergem în aceste țări și să pornim astfel de procese transformaționale”, a explicat Sorin Popa.

Mesajul a fost primit foarte bine de elevi

Potrivit acestuia, mesajul a fost cu atât mai bine primit de tineri.

”Ulterior, mesajul a fost adaptat pentru tineri, pentru că s-a pus problema cu privire la vârsta la care trebuie să începi să vorbești despre valori. Câți ani trebuie să ai ca să vorbești despre importanța stimei de sine, sau a iertării, sau a caracterului?Bineînțeles că nu există o anumită vârstă. Adică mesajele se pot adapta.

Am descoperit că mesajul este cumva acceptat mult mai rapid de cei care încă nu au fost loviți de viață, John Maxwell și echipa din State au creat chiar o curiculă pe aceleași valori pentru tineri, și am început să intrăm în sistemul de învățământ de stat.

Materie în sistemul de învățământ de stat din Guatemala

După câțiva ani, Ministerul Educației, văzând ceea ce se întâmplă, pentru că părinții erau șocați de faptul că acasă elevii veneau și îi trăgeau de mânecă și le spuneau că au greșit în anumite aspecte, au început să solicite mult mai mult la școală să aibă loc conversații de genul acesta. După câțiva ani, în Guatemala, s-a luat decizia să se implementeze o materie de sine stătătoare de etică și valori bazată pe studiile și pe curicula lui John Maxwell. În momentul de față este materie în sistemul de învățământ la ei în țară. Și mai multe țări au început să facă lucrul acesta.

Astăzi sunt aproximativ 22 de invitații prezidențiale, președinți care vor să mergem și la ei în țară. România nu este printre aceste țări, marea majoritate sunt în America Latină, am avut și din Africa dar, în schimb, spre marea noastră bucurie, de cele mai multe ori pornește din partea președinției”, a mai spus specialistul în leadership.

Curicula de valori, și în școlile din România

”Însă ce am reușit să facem în ultimii ani în România, prin intermediul asociației Maxwell, deci tot în sistem non-profit, a fost să aducem curicula pentru copii de valori și să pornim conversații la nivel de inspectorate școlare județene. În momentul de față sunt vreo șase Inspectorate Județene din România care ne-au dat acordul, la ora de dirigenție, prin intermediul diriginților care își doresc, bineînțeles, pentru că nu vrem să forțăm pe nimeni, pentru că dacă vorbim despre valori și nu le avem, este o ruptură în transmiterea mesajului. Le facem un deserviciu tinerilor dacă le vorbim de valori pe care noi nu le avem. Și sunt, din păcate, în sistemul școlar românesc, mulți dascăli care și-au pierdut speranța legată de viitor, nu mai cred că se poate, cred că nu mai există nicio șansă. Și cum ar putea să vorbească ei despre așa ceva?

Peste 20.000 de copii lucrează pe valori la orele de dirigenție

Și atunci noi mergem voluntar. Le arătăm materialele, dacă simt că sunt utile pentru orele de dirigenție, colaborare cu caracter gratuit, distribuim manualele respective la copii, cu acordul Inspectoratului Școlar, și în momentul de față sunt peste 1000 de cadre didactice în România, în cinci județe, undeva la peste 20.000 de copii, care, la orele de dirigenție, lucrează pe valori, pe conceptele de care vorbeam mai devreme, iar feedback-ul pe care îl primim din partea părinților este fantastic.

Și începem să avem cereri din ce în ce în mai multe județe. A început să devină o problemă partea de finanțare, pentru că noi vrem să printăm toate materialele pe care le dăm la copii, și să le dăm gratuit, și atunci trebuie să strângem donații, și atunci s-a produs deja un delay între capacitatea noastră de a strânge banii și cererea pe care o avem. Însă aceasta este o problemă bună de avut, pentru că suntem pe o direcție sănătoasă”, a mai explicat Sorin Popa în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.