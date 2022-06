Experiment făcut de echipa News Hour With CNN. Falimentul personal, o lege greu de pus în practică

Ne oprim la ANPC, instituţia la care românii ar trebui să depună cerere pentru a se declara falimentari.

Paznicul ne face legătura cu o angajată care nu ştie să ne dea răspunsuri concrete.

Mai degrabă, reporterul News Hour with CNN e cel care îi dă informaţii.

Imagini cu camera ascunsă la ANPC

"Suntem în faţă la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului. Aici lucrurile nu sunt foarte clare. Singurele informaţii primite despre legea falimentului personal au fost legate de durata de soluţionare cuprinsă între 1 şi 2 ani. Pentru mai multe informaţii despre această lege ni s-a spus să consultăm site-ul instituţiei", a relatat Ioana Cîşlaru, reporter Antena 3.

Încercăm să sunăm şi la numărul de telefon al ANPC pentru a vedea dacă ne putem lămuri.

Cum autorităţile nu ştiu ce să ne spună, am consultat un avocat.

"Deci sunt foarte multe restricţii şi repet, o să fim, indiferent de situaţie, dacă optăm pentru această procedură, ca un nou-născut, fără datorii, fără obligaţii, o să fim practic cu o viaţă nouă, de la zero dar bineînţeles cu anumite restricţii", a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Legea falimentului personal este în vigoare din 2018

Cu toate acestea, mulţi dintre românii care au solicitat falimentul personal sunt plimbaţi cu anii prin instanţe fără nicio soluţionare a dosarului.

"M-am trezit iar într-un joc de ping-pong între a fi dat către o instanţă în apropierea locaţiei. Am văzut că instanţa a spus că nu e de noi, de competenţa noastră şi am fost alocat într-o altă instanţă, într-un alt judeţ. De acolo am primit acelaşi răspuns, nu e de noi şi am ajuns la Curtea de Apel şi iată că a mai trecut un an şi nu ştiu ce soluţie să găsesc", spune un solicitantul al legii falimentului.

Legea ar fi bună pentru românii compleşiţi acum de ratele care au crescut cu sute de lei, de scumpirile la alimente sau de datoriile acumulate la energie sau gaze.

Ce trebuie să facă românii pentru a beneficia de această lege

Pentru a beneficia de lege, românii care cer declararea falimentului personal trebuie să depună un întreg dosar la ANPC sau direct în instanţa de judecată.

El trebuie să conţină: de la contractul de împrumut la bancă, la datorii, cheltuieli personale şi dovada locului de muncă, tot ce ai în proprietate, care sunt veniturile lunare sau cât dai pe transportul spre muncă.

Poate dura ani până când o instanţă ajunge la concluzia că solicitantul nu îşi poate plăti datoriile şi permite eşlonarea lor pe o perioadă de 5 ani.

Apoi, se face un plan lunar de cheltuieli care va limita tot ce înseamnă achiziţia de îmbrăcăminte sau chiar mâncare.

Instituţiile statului nu au informaţii clare cu privire la câţi români au beneficiat de legea falimentului personal.

Ce trebuie să conţină dosarul pentru Legea Falimentului Personal