Mama Sabrinei Voinea confirmă că exercițiul gimnastei la sol va fi reanalizat de FIG: „I-a luat medalia de la gât”

Sabrina Voinea, împreună cu mama și antrenoarea sa, Camelia Voinea. Sursa foto: Getty Images

Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei românce Sabrina Voinea, a vorbit la Antena 3 CNN despre contestațiile depuse la Federația Internațională de Gimnastică după ce fiica sa a fost depunctată. De altfel, ea a postat și pe internet un video cu exercițiul la sol al fiicei sale pentru a demonstra că aceasta nu a ieșit din covor și spune că "nedreptatea a fost făcută doar la Sabrina cu zecimea, restul să fim foarte clari și-au primit nota pentru ceea ce au făcut".

„Exercițiul Sabrinei va fi reanalizat. Sper să fie rezultatul care trebuie, pentru că pur și simplu Sabrina a fost penalizată cu acel 0,1 greșit și i-a luat practic medalia de la gât Sabrinei. Ori lucrurile nu cred că ar trebui să rămână așa datorită faptului că acest copil a fost nedreptățit pentru o ieșire din covor care nu a fost de fapt ieșirea din covor.

Este clar că a fost ori o neatenție, ori nu știu. Cineva este în culpă, trebuie să depistăm adevărul pentru că Sabrina chiar nu a ieșit din covor, se vede foarte clar pe poze, la toate patru liniile și a onorat gimnastica românească, deci a avut un integral foarte bun la sol.

Această medalie chiar contează foarte mult pentru gimnastica românească și pentru România. Înseamnă enorm și faptul că am fost acolo și în finală.”, a spus Camelia Voinea, la News Hour with CNN.

Aceasta a vorbit și despre fotografia care a stat la baza depunctării Sabrinei, în care apare doar un picior, nu și costumul gimnastei sau detalii despre ziua în care a fost făcută respectiva poză.

„Vă dați seama că dacă va vom fi nevoiți să să facem anchetă mai mare să vedem dacă este și costumul și acea zi vom ajunge și la lucrurile acestea, pentru că mie nu-mi poți arăta doar piciorul, mie trebuie să-mi arăți că a fost în ziua respectivă de concurs, că poate fi orice picior.”, a spus aceasta.

Întrebată despre retragerea gimnastei, anunțată luni de mama ei pe o rețea socială, Camelia Voinea a spus: „În acest moment nu m-am răzgândit. Încă nu am apucat să vorbesc mai amănunțit cu Sabrina de acest lucru. Este clar că Sabrina vrea să lucreze în continuare și își dorește foarte mult doar cu mine să lucreze și bineînțeles în echipa în care am fost până la această olimpiadă. Sper să se reglementeze cumva lucrurile, să putem reveni la normal. Dacă nu, decizia va rămâne, pentru că nu suport sub nicio formă nedreptatea făcută față de sportiv. Deci pur și simplu sportivii nu trebuie să sufere și nici antrenorii.”

Camelia Voinea a subliniat faptul că fiica sa nu se află într-o „stare foarte bună” în acest moment. „La 2:30 azi-noapte eu stăteam cu ea și o îmbrățișam și plângeam alături de ea. Tremura toată, avea frisoane și chiar nu mi se pare normal ca un copil fraged, care a ieșit la prima olimpiadă, și știa că poate să obțină medalie și glorie, să fie nedreptățită. Deci voi fi nevoită și vom fi nevoiți, ca toată România, să reacționăm la aceste lucruri nedrepte și să nu mai pățească vreun alt sportiv ceea ce a pățit Sabrina.”, a completat antrenoarea.

Federaţia Română de Gimnastică a cerut analiza FIG şi a depus două memorii la TAS în cazul Sabrinei Voinea

Federaţia Română de Gimnastică (FRG) a anunţat, marţi, că a cerut analiza Federaţiei Internaţionale de specialitate pentru eroarea de arbitraj din finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris, precizând totodată că a depus două memorii la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru repunerea în drepturi a Sabrinei Voinea, care a pierdut medalia de bronz în urma contestaţiei delegaţiei Statelor Unite ale Americii, potrivit Agerpres.

"Într-o scrisoare adresată d-lui Morinari Watanabe - Preşedintele FIG, Carmencita Constantin, preşedintele FRG, cere prezentarea analizei detaliate şi justificarea notelor la Dificultate şi Execuţie obţinute de Sabrina Maneca Voinea. Sabrina a fost penalizată cu o zecime pentru o ipotetică ieşire din covor, care poate fi dovedită că a fost eroare de arbitraj. În acelaşi timp FRG a solicitat ca în spiritul transparenţei să se facă publice analiza detaliată şi justificare pentru cele 9 gimnaste participante în finala de la sol, pentru a putea oferi un răspuns oficial gimnastelor, comunităţii gimnasticii din România, autorităţilor guvernamentale şi de stat, media naţională şi internaţională", se menţionează în comunicatul citat.

Totodată Federaţia Română de Gimnastică a depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) două memorii, urmând procedurile acestui for. Unul face referire la modul de soluţionare al contestaţiei gimnastei Jordan Chiles, după anunţarea clasamentului, iar cel de-al doilea, la felul în care au fost soluţionate contestaţiile pentru Sabrina Maneca Voinea şi gimnasta americană.

"Apreciind impactul negativ asupra Anei Maria Bărbosu şi Sabrinei Maneca Voinea, Federaţia Română de Gimnastică urmăreşte prin demersurile sale corectarea greşelilor de arbitraj şi repunerea în drepturi a sportivelor noastre", se mai arată în comunicatul FRG.

Fosta gimnastă Camelia Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Maneca-Voinea, a declarat, marţi că intenţionează să conteste la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) decizia arbitrelor din finala de la sol de luni, prin care fiica sa a pierdut medalia de bronz. Ea s-a arătat încrezătoare că medalia va putea fi "recuperată".

Camelia Voinea a anunţat retragerea gimnastei după ce nu a obţinut o medalie la sol, luni, la Jocurile Olimpice de la Paris. ''Sabrina nu a ieşit din covor la nicio linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toţi cei care ne-aţi susţinut. Atât am putut suporta!'', a scris Camelia Voinea pe Facebook.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a trimis, luni, o scrisoare de protest către Federaţia Internaţională de Gimnastică, adresată direct preşedintelui Morinari Watanabe, pentru reanalizarea contestaţiei exerciţiului din finala la sol al Sabrinei Maneca-Voinea, la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit unui comunicat al COSR.

COSR precizează că ''Sabrina Voinea a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video şi foto infirmă această teorie''.

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol, luni, în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci.

Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia.

Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Medalia de aur a fost cucerită de brazilianca Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133).

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

Echipa feminină de gimnastică a României a revenit după 12 ani la Jocurile Olimpice cu prilejul acestei ediţii. Gimnastele noastre s-au clasat pe locul 7 în finala pe echipe, Ana Maria Bărbosu pe 17, iar Amalia Ghigoarţă pe 22 la individual compus, Sabrina Maneca-Voinea pe 8 la bârnă şi pe 5 la sol, iar Ana Bărbosu pe 4 la sol.