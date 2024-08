Surse: Exercițiul Sabrinei Voinea va fi reanalizat. Mesajul primit de Nadia Comăneci de la șeful FIG

Exercițiul din finala de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris al Sabrinei Voinea va fi reanalizat, potrivit surselor Antena 3 CNN. Nadia Comăneci a fost contactată marți de Federația Internațională de Gimnastică, după ce a depus mai multe contestații.

Nadia Comăneci a trimis în această dimineață mai multe solicitări președintelui Federației Internaționale de Gimnastică, Morinari Watanabe.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele FIG i-a transmis un mesaj Nadiei Comăneci în care i-a spus că vor reanaliza exercițiul Sabrinei Voinea de la sol, pentru a verifica dacă a existat vreo neregulă.

Nadia Comăneci a susținut încă de la început gimnastele românce care au fost depunctate pe nedrept la Jocurile Olimpice de la Paris, în urma prestațiilor lor de luni.

Fosta gimnastă a publicat și un videoclip cu exercițiul Sabrinei Voinea la sol, în care spune că „nu văd călcâiul atingând pământul”.

I don’t see the heel touching down.. do you? #sabrinavoinea pic.twitter.com/KZzmj5kcoD