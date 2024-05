Mike Vigil, dezvăluiri exclusive despre cei mai mari traficanți de droguri din lume: "Eu sunt cel care a strâns mai multe informații despre Pablo Escobar"

Odată ce o ţară de tranzit de droguri devine una de consum, nu durează mult până când sistemele de poliţie, justiţie şi politic devin penetrate de traficanţi. Şi odată ce se întâmplă asta, până la un stat narco, mai este doar un pas. Este avertismentul lui Mike Vigil, fost șef al Operațiunilor Internaționale al DEA, care a lucrat sub acoperire timp de 15 ani in Mexic şi Columbia.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Mike Vigil este cel care l-a arestat pe traficantul Ramon Mata Ballesteros şi a lucrat în operaţiunile de prindere ale traficanților El Chapo şi Pablo Escobar.

Într-un interviu pentru News Hour with CNN, spune cum a răzbunat uciderea colegului şi prietenului său, agentul DEA, Kiki Camarena, care apare şi în serialul Narcos.

Mike Vigil se află în România la iniţiativa Kol Press, pentru a participa la o serie de conferinţe privind războiul împotriva drgurilor.

"Am lucrat în Mexic în anii 1970, când cartelul Guadalajara era cel mai puternic cartel din Mexic. Era condus de trei indivizi, Miguel Ángel Félix Gallardo (El Padrino), care fusese fost ofițer de poliție de stat pentru statul Sinaloa. Și apoi îl aveam pe Rafael Caro Quintero, care era responsabil pentru toate culturile de marijuana din statul Sinaloa. Și apoi Ernesto Fonseca Carrillo, care a condus întreprinderea de heroină a cartelului din Guadalajara.

Am lucrat mult sub acoperire în Mexic, pătrunzând în cartelul Guadalajara și în altele, jucând rolul unui mare lord al drogurilor. Și când lucrai sub acoperire, era foarte periculos. Și cred că, în mare parte, am fost protejat, pentru că au fost momente în care, știți, aș fi putut să-mi pierd viața cu ușurință.

Kiki Camarena și cu mine am lucrat împreună. Am lucrat la anumite operațiuni cu el. Și am fost repartizat la Hermosillo, Sonora, Mexic, la acea vreme. El a fost repartizat la Guadalajara. Și trebuia să se întâlnească cu soția lui la prânz într-o zi. El iese din consulat, iar acești bărbați înarmați îl iau sub amenințarea armei și îl urcă cu forța într-o mașină. L-au dus într-o casă din Guadalajara care aparținea lui Rafael Caro Quintero și l-au torturat. Și, vreau să spun, tortura a fost brutală. Și ceea ce voiau să afle este ce s-a întâmplat cu investigațiile la care el lucra în Mexic. Au vrut să știe cine erau informatorii. Așa că voiau toate aceste informații. Și, în cele din urmă, cineva l-a lovit cu un instrument contondent în cap, un ciocan sau o țeavă, i-a zdrobit craniul și l-a ucis.

Dar ceea ce s-a întâmplat este că, atunci când a fost răpit, eu lucram în Columbia. Și lucram în orașul de coastă Barranquilla. Așa că am pornit o vânătoare de oameni la nivel mondial pentru a-i prinde pe ucigașii săi. Iar sarcina mea a fost să obțin sursa lor de aprovizionare, care era un hondurian pe nume Juan Ramon Mata Ballesteros, care era căsătorit cu o columbiancă.

Dar am luat decizia de comandă să mergem și să luăm cu asalt casa. Așa că am mers până la casă, eu și colonelul. Și am bătut în ușă. Menajera a deschis o fereastră mică şi i-am spus în spaniolă, știți, suntem Poliția Națională Columbiană. Suntem aici în căutare de arme. Dar ea nu a vrut să deschidă ușa. Și apoi, cam un minut mai târziu, ghiciți cine apare la fereastră? Este Mata Ballesteros.

I-am spus același lucru, iar el a spus: "Așteaptă". Și am spart ușa cu piciorul și el fuge prin curte cu un pistol. Și l-am urmărit prin curte. El sare peste un zid. Și am tras cu ochiul peste zid și el îndrepta arma în sus. Și am vrut să-l împușc chiar acolo. Iar el a spus: "Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu trage!". Pot să ies din închisoare. Dar nu pot ieși dintr-o mormânt.

Mike Vigil, dezvăluiri despre Pablo Escobar si cartelul Medellin

Și eu sunt cel care a strâns mai multe informații despre Pablo Escobar, pentru că, știți, înainte de asta, chiar nu aveam prea multe informații despre Pablo Escobar.

Nu știam cine erau membrii cartelului din Medellin, cine erau membrii familiei sale, nimic de genul ăsta. Și am început să compilăm o mulțime de informații. Și apoi am adus un avion militar numit Centra Spike, care era plin de echipamente electronice care avea capacitatea de a face asta. Avea capacitatea de a intercepta telefoane, de a intercepta radiouri. Iar el comunica cu familia sa prin radio. Și așa am reușit să-i localizăm locația atunci când a venit momentul să-l capturăm.

Aveți români care locuiesc în Mexic, locuiesc în Columbia, și apoi aveți mexicani aici. Așa că au format un fel de conexiune acolo pentru a aduce droguri în România, în portul Constanţa, și în aeroporturi și altele. Dar țineți cont că odată ce cartelurile încep să se deschidă un mic flux de droguri, acesta se va transforma rapid într-un râu de droguri, iar apoi veți avea probleme majore.

Din păcate, atunci când vorbim despre activitățile de trafic de droguri, acestea merg mână în mână cu corupția și apoi cu violența. Și am văzut o mulțime de țări care au început ca puncte de tranzit, cum ar fi Honduras şi dintr-o dată începeți să vedeți din ce în ce mai mulți oameni corupți,

oamenii din industria drogurilor care spală bani, forțele de securitate, știi, sistemul judiciar și politicienii. Și odată ce se întâmplă asta, vei evolua foarte repede într-un stat narco.", a povestit acesta, la Antena 3 CNN.