Ce legătură este între consumul de ouă şi colesterol

Nivelul ridicat al colesterolului poate provoca numeroase afecțiuni în sfera cardiacă și în cea neurologică şi este o cauză importantă a apariției bolilor coronariene, a infarctului miocardic sau a atacului vascular cerebral.

Sursa foto: Freepik.com

Colesterolul este o substanță necesară bunei funcționări a organismului, la fel ca vitaminele, mineralele, carbohidrații și alți nutrienți.

Cea mai mare cantitate de colesterol este sintetizată de ficat, iar excesul se depozitează în organism, pe pereții vaselor de sânge, ceea ce, în timp, provoacă diverse afecțiuni.

Principalul factor responsabil de creșterea colesterolului este alimentația nesănătoasă, bogată în grăsimi saturate și glucide simple și rafinate, pe care le găsim în mâncarea de tip fast-food, în produsele de patiserie dulci sau sărate. Printre factorii de risc se numără și consumul de alcool și fumatul.

"In principiu, determinismul genetic este foarte important cu alte cuvinte ne nastem cu o inclinatie de a avea valori mai mari ale colesterolului in afara de aceasta mostenire e foarte important stilul de viata si dieta, dieta de tip vestic. Ouale contin colesterol, dar nu este o legatura directa liniara intre numarul de oua si valoarea colesterolului, dar cu siguranta o dieta bogate in grasimi, in oua poate duce la cresterea valorii colesterolului.", a spus medicul gastroenterolog Theodor Voiosu.

Medicii atrag atentia asupra faptului ca o simpla afectiune precum coelsterolul marit poate duce la bol, precum diabet, obezitate, hipercolesterolemie, hipotiroidism, boli renale si creste riscul ca pacientul sa se confrunte si cu alte probleme medicale.

"Nu exista simptome specifice, valoarea colesterolului o aflam din analizele de laborator, putem din pacate sa vedem consecintele unor valori foarte ridicate ale colesterolului, cand apar complicatii, cele mai importante fiind bolile cardiovasculare.", a mai spus medicul.

De asemenea, Sindromul Cushing cunoscut și sub numele de "hormonul stresului" apare atunci cand in organism exista un nivel foarte mare de cortizol.

De asemenea, cortizolul este necesar și pentru alte funcții ale corpului, cum ar fi controlul glucozei în sânge și reducerea inflamației. Insa, oamenii care se confrunta cu acest sindrom au un exces de cortizol care poate duce și la o creștere a colesterolului si automat la complicatii pentru pacient.

"Valorile crescute ale grasimilor in sange pot da niste simptome cutanante sunt depozite de colesterol care au sintome, dar nu sunt o afectiune in sine sunt un simptom mai degraba. Pe masura ca inaintam in varsta evident riscul de a avea valori mari ale colesterolului creste, proportia intre femei si barbati este relativ egala, pare sa exista o preponderenta la sexul feminin, un procent important din populatia adulta sufera de dislipidemie si hipercoleterolemie si trebuie sa cautam acesti pacienti care sunt la risc, nu neaparat bolanvi.", a mai spus acesta.

Și boala renală cronică poate apărea o dată cu colesterolul mărit. Deși rinichii nu sunt responsabili de eliminarea colesterolului din organism, acesta tinde sa se acumuleze pe măsură ce rinichii nu reușesc să funcționeze cum trebuie.