Condimente pentru o relaţie de cuplu de lungă durată

O relație de lungă durată se păstrează prin muncă, probabil e o teorie cu care te-ai întâlnit frecvent. Dar, până la urmă, chiar așa este! Ne-o confirmă și specialiștii care sunt de părere că există obiceiuri care nu ar trebui să lipsească dintre parteneri.

Sursa foto: Unsplash.com

Sunteți pregătiți să le descoperiți și, bineînțeles, să le puneți în practică?

"Cum ne imbunatatim relatia cu partenerii? Este o intrebare foarte des cautata si toata lumea asteapta asa o reteta magica. Reteta magica sta in interiorul nostru

Deseori este mult mai usor sa dam vina pe partenerul nsotru si sa ii facem pe ei respinsabili sau pe ele responsabile, pentru lipsa de pasiune din cuplu, dar de fapt fiecare membru este responsabil pentru a aduce acel spicyness.

Cum sa aducem mai mult spicyness cu partenerul nostru? Renascand femia interioara cand ne uitam la noi, traim cu mai mult pofta de viata, aducand mai multa placere inrelatia noastra.

Dar eu te intreb, cand te dai cu crema, o faci repede, pe repede inainte sau stai cateva secunde intr-un ritual de placere si iubire de sine?

Eu am realizat in urma cu ceva timp, pana sa incep aceasta calatorie a intimitatii sacre, ca ma grabeam foarte tare atunci cand era vorba de grija fata de mine, voiam sa scap foarte repede de creme, de uleiuri, de baia care ar fi reprezentat moment de rasfat si mi-am dat seama ca nu ma iubesc cu adevarat si asa am inceput sa creez programe pentru femei care sa se iubeasca mai mult.

La mine iubirea de sine incepe cu siguranta mea fata de mine. Increderea mea in Dumnezeu, acceptarea mea asa cum sunt.

Fiecare dintre noi suntem responsabili sa ne gasim calitati ai acestei iubiri de sine.

Si in momentul cand ea, femeia divina se intalneste cu barbatul divin, in momentula cela acea uniune totala este normala si este perfecta pentru ca Dumnezeu lucreaza prin cei doi

Si cateva exercitii practice sa le aduci si in dormitor, o sa iti dau doua provocari. Prima ar fi, inainte sa va culcati, sa va odihniti, sa respirati, da cu partenerul tau veti respira, te vei aseza in genunghi sau in semi lotus fata in fata cu partenerul tau si va veti privi in ochi, dar crede-ma este cel mai spicyness pe care poti sa il traiesti cu partenerul tau. Este un cadou extraordinar al intimitatii de cuplu.

Inspiram si expiram pe gura cu sunetul A, suntetul inimii. Si poti sa practici asta un minut, doua minute si s-ar putea sa va vina foarte tare sa radeti, sau sa va frustrati si asta este perfect in regula, sa creem aceasta initimitate cu partenerul de cuplu.

Vreau sa va provoc la masajul reginei si regelui. veti hotara cand este ziua reginei si ziua regelui. Cand este ziua reginei, regele va folosi ceva din uleiurile reginei si ii va oferi 5-10 minute de masaj cu toata iubirea sa, cu toata puterea sa de rege, fara sa astepte nimic de la regina. Ea va primi iubirea regelui prin mainile acestuia. Si invers, cand e ziua regelui, regina va scoate ustensilele ei si va masa corpul regelui de sus pana jos.

Uneori uitam sa aducem aventura in cuplu si de asta ajungem sa o cautam in exterior, pentru ca nu stim ca acea aventura, acea supriza poate avea loc si in cuplu. Asadar, cum ar fi tu cu sotul tau,cu iubitul tau, sa te provoci macar o data pe saptamana.

Si nu in ultimul rand vreau sa inchei cu importanta sigurantei si in increderii de care orice cuplu are nevoie.

Acea siguranta in noi si in sufleteul nostru, dar si in cuibul pe care il cream cu partenerul nostru, iubirea sa aseaza, iubirea nu se face, se simte.", a explicat terapeutul Andreea Ioniţă.